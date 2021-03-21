Динамо вже в самому дебюті поєдинку мало виходити вперед, проте Бандура відбив пенальті у виконанні Де Пени. Окрім цього, моментів у команд в першому таймі майже не мали, а по перерві Луческу вирішив випустити Караваєва, який став головним героєм зустрічі. Миколенко не дуже вдало прострілив, проте Бандура відбив м'яч прямо на Олександра, який забив перший гол у складі Динамо.

Динамо здолало Рух і солідно відірвалося від Шахтаря – львів'яни подарували джокеру Луческу переможний гол і розвалилися

Під кінець зустрічі кияни добили суперника. Спочатку Сідклей скористався провалом оборони та пробив під воротарем, а потім Караваєв поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Динамо набрало 46 очок та ще більше відірвалось від Шахтаря, який у паралельному поєдинку сенсаційно поступився Львову. Рух же з 13 пунктами опустився на останню сходинку.