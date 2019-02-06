Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: смотреть матч онлайн – прямая трансляция

Динамо играет против Нью-Инглэнд Революшн свой 3-й поединок последнего испанского сбора перед возобновлением официального сезона. Смотрите трансляцию матча на "Футбол 24".

К слову, изменена дата начала игры. Матч Динамо против Нью-Ингленд Революшн, который возглавляет легендарный Фридель, стартует в 16:00 по киевскому времени, а не 17, как было запланировано ранее. По итогам последнего сезона МЛС американский клуб занял восьмое место в Восточной конференции, не выйдя в стадию плей-офф.

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Напомним, в своем втором сборе Динамо разгромило ЦСКА и сыграло вничью с Эстерсундом. На первом же команда Хацкевича по одному разу выиграла, подписала мировую и проиграла.

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Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: смотреть матч 06.02.2019 онлайн – прямая трансляция