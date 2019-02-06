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Динамо – Нью-Інгленд Революшн: дивитись матч онлайн – пряма трансляція

11:15 330 Читать на русском
Динамо – Нью-Інгленд Революшн: дивитись матч онлайн – пряма трансляція
Динамо – Нью-Інгленд Революшн: пряма трансляція матчу 06.02.2019

Динамо грає проти Нью-Інгленд Революшн свій 3-й поєдинок останнього іспанського збору перед відновленням офіційного сезону. Дивіться трансляцію матчу на "Футбол 24".

До слова, змінено дату початку гри. Матч Динамо проти Нью-Інгленд Революшн, який очолює легендарний Фрідель, стартує о 16:00 за київським часом, а не 17-й, як було заплановано раніше. За підсумками останного сезону МЛС американський клуб посів 8-е місце у Східній конференції, не вийшовши до стадії плей-офф.

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Нагадаємо, на своєму другому зборі Динамо розгромило ЦСКА та зіграло внічию з Естерсундом. На першому ж команда Хацкевича по одному разу виграла, підписала мирову і програла.

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Динамо – Нью-Інгленд Революшн: дивитись матч 06.02.2019 онлайн – пряма трансляція

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Динамо - Нью-Інгленд Революшн: Середа 06 лютого 2019

Динамо
- : -
Нью-Інгленд Революшн
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