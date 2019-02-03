Игроки Динамо забили 3 крутых гола подряд со штрафных – такого не было за весь сезон, новое оружие Хацкевича

Игроки разные, а формула неизменна. Динамо трижды подряд забивает со стандартов. Такого с командой Хацкевича не было давно.

Динамовцы времени на сборах в Марбелье зря не теряют. Если за весь сезон 2018/19 киевляне забили лишь 2 гола со штрафных (отличились Морозюк, который ушел спасать Ризеспор, и Цыганков), то здесь в 3-х подряд матчах не сходили с поля без взятия ворот прямым ударом со стандарта. Все началось 23-го января в матче Динамо – Стяуа. Бразильский защитник Сидклей открыл счет на 90-й минуте, показав свою магическую левую, но вторая команда таблицы УПЛ умудрилась упустить победу.

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В следующем спарринге 26-го января пришла пора левой ноги капитана. Правый вингер Виктор Цыганков разрядил свою пушку в матче против Спарты, однако от поражения киевлян это не спасло. Лучший бомбардир сборов Динамо отличился уже 3-мя голами в 4-х матчах.

В свою очередь 2-го февраля центральный полузащитник Александр Андриевский поразил ворота ЦСКА из самой дальней дистанции. Что интересно, также с левой. На этот раз гол со стандарта оформил разгромную победу.

Трое разных игроков, из которых только Цыганков может считаться стабильным игроком основы, забивают серией прямых ударов в Динамо? Это что-то новенькое. Невозможно сразу и вспомнить, когда с киевским клубом подобное случалось в последний раз.

Напомним, следующий товарищеский поединок команда Хацкевича проведет против шведского Эстерсунда 5-го февраля в 13:00 по киевскому времени. Первый официальный матч Динамо сыграет на поле греческого Олимпиакоса 14 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы в 19:55.