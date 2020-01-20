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Динамо – Нефтчи: онлайн-трансляция второго матча киевлян в 2020 году

20 января 15:59 1279 Читати українською
Динамо – Нефтчи: онлайн-трансляция второго матча киевлян в 2020 году
Динамо – Нефтчи: смотреть матч онлайн – трансляция 20 января 2020

Динамо экзаменует азербайджанский Нефтчи во втором товарищеском поединке на сборах в турецком Белеке. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Нефтчи
16:00 20:01:2020
завершено
 

Отметим, что вчера Динамо разошлось боевым миром с варшавской Легией. Соперники создали достаточно моментов. Киевский клуб мог как победить, так и крупно проиграть. Определенной индульгенцией для команды Михайличенко являются большие физические нагрузки – даже с мячом динамовцы начали работать далеко не сразу после отпуска. Сегодняшний соперник занимает второе место в чемпионате Азербайджана, хотя по ряду атакующих показателей опережает даже лидера – Карабах.

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Команда из Баку свой первый матч зимних сборов проиграла аутсайдеру первенства Польши
– ЛКС (0:4). С Нефтчи Динамо уже проводило 2 товарищеских матча. В 2012 году украинцы победили 5:0, а в 2014-м сыграли 2:2 (из того состава остались только Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук). Нынешняя игра стартовал в 16:00 по Киеву.

Динамо – Нефтчи: смотреть матч онлайн – трансляция 20 января 2020

Михайличенко меняет стартовый состав на все 100 процентов. В основе выходят те фуболисты, которые накануне играли второй тайм: Бущан – Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльский – Де Пена, Дуэлунд, Каргбо – Русин

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