Динамо – Нефтчи: онлайн-трансляция второго матча киевлян в 2020 году

Динамо экзаменует азербайджанский Нефтчи во втором товарищеском поединке на сборах в турецком Белеке. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Отметим, что вчера Динамо разошлось боевым миром с варшавской Легией. Соперники создали достаточно моментов. Киевский клуб мог как победить, так и крупно проиграть. Определенной индульгенцией для команды Михайличенко являются большие физические нагрузки – даже с мячом динамовцы начали работать далеко не сразу после отпуска. Сегодняшний соперник занимает второе место в чемпионате Азербайджана, хотя по ряду атакующих показателей опережает даже лидера – Карабах.

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– ЛКС (0:4). С Нефтчи Динамо уже проводило 2 товарищеских матча. В 2012 году украинцы победили 5:0, а в 2014-м сыграли 2:2 (из того состава остались только Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук). Нынешняя игра стартовал в 16:00 по Киеву.

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Михайличенко меняет стартовый состав на все 100 процентов. В основе выходят те фуболисты, которые накануне играли второй тайм: Бущан – Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльский – Де Пена, Дуэлунд, Каргбо – Русин