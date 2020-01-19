Красников остался в Динамо и ищет новые клубы нескольким игрокам, – СМИ

Похоже, уходом Сидклея потери Динамо в зимнее трансферное окно не ограничатся. Вероятно, клуб покинут еще несколько исполнителей.

Вице-президент Динамо Евгений Красников, который, по слухам, хотел покинуть киевский клуб, пока продолжает свою работу. Он работает удаленно и занимается поиском новых клубов для нескольких игроков столичной команды. Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.

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Среди футболистов, которые могут покинуть Динамо уже этой зимой, оказались Фран Соль, Жерсон Родригес, Абдул Кадири и Дерлис Гонсалес, который сейчас выступает за Сантос на правах аренды.

Заметим, недавно Динамо покинул Сидклей, который перебрался в Коринтианс на правах аренды. Он, а также другие бразильцы, которых уже нет в Киеве – Че Че и Витор Буэно – были подписаны именно по рекомендации Красникова в период работы тренерского штаба Александра Хацкевича.

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