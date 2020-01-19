Динамо не выиграло первый матч 2020 года – несколько дебютантов, чудеса Бущана и новый капитан как один из лучших

Динамо и Легия сыграли вничью (1:1) дебютный товарищеский поединок киевлян в новом году. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 19 января 2019

Динамо – Легия – 1:1

Голы: Цитаишвіли, 45 – Антолич, 13

Лидер чемпионата Польши вышел из отпуска чуть раньше, победив румынский Ботошани со счетом 2:1. Динамо же только начинает свой цикл – на первом этапе сборов команду Михайличенко ждет 6 спаррингов. Уже премьерный экзамен выглядел достаточно интересным – ранее в киевский клуб сватали защитника Легии Вьетеску, да и соперник сам по себе непростой. Первый товарищеский матч Динамо в 2020 году стартовал в 16:00 по киевскому времени.

Динамо – Легия: онлайн-трансляция первого матча киевлян в 2020 году

В основе киевлян Михайлиенко выпустил вице-чемпиона мира 2018 Пиварича, который не играл больше года, и 17-летнего дебютанта из молодежки Илью Забарного. Легионисты получше начали, взяв соперника в тиски высокого прессинга и прибрав мяч к своим ногам. На 12-й минуте прошел первый дальний удар поляков – выше. А спустя менее чем 60 секунд Легия разыграла образцово-показательную комбинацию и на удивление легко открыла счет. Пиварич завозился и потерял мяч в центре поля. Сидорчук и Шабанов позволили легко пройти обнаженным флангом, а Бойко пропустил в ближний от опорника Антолича.

Цитаишвили заработал опасный штрафной после едва ли не первой приличной вылазки Динамо в стартовые 15 минут, но Пиварич бездарно дважды пробил в блок соперника. Киевляне немного пришли в себя и начали выходить в атаки, неплохо руководил игрой Шапаренко. Вербич подал угловой, Сидорчук в касание пробил – первый выстрел киевлян за дебютные минут 20 в новом году. Забарный пропустил пас за спину, но игрок Легии отдал не туда – можно было выходить один на один с Бойко, ведь динамовцы не успевали вернуться. Шапаренко и Шепелев прилично покомбинировали справа, но Цитаишвили не позволили пробить.

Вербич навесил с левого края. Получилось опять не очень точно. Интересно, что головой замыкал Цитаишвили, а не Соль. Раз за разом Легия начала проходить фланг Кендзеры. Пасы пяточками и прострелы ничего не дали, а вот обводной дальний удар мог побеспокоить Бойко, однако снаряд просвистел над воротами. Рывок Канте в штрафную совершенно пропустили киевляне. Хорошо, что Денис вышел и не дал себя прошить. Шепелев блестяще протянул мяч на 45-й и в падении отдал на Цитаишвили – Гио в касание поразил дальний. Первый точный удар Динамо в 2020-м, и сразу гол.

В перерыве вышла уже другая команда с новым капитаном – эту роль при отсутствии Цыганкова и Сидорчука примерил Виталий Буяльский. В частности, Русин, который вернулся из аренды в Заре, и другой дебютант Каргбо – бельгиец вышел играть левого крайнего, вынудив Де Пену передислоцироваться на необычный правый край. Визуально команда стала лучше двигаться в атаке и больше контролировать игру. Дуэлунд хорошо протащил мяч и пробил издали – кипер с большими проблемами парировал. Русин замыкал навес после углового, но офсайд и каркас ворот не позволили отличиться.

Миколенко отпустил своего игрока из-за неудачной попытки подката. Прошел пас в штрафную, где из-под Кадири Бущана расстреливали в упор – блестящий сейв Георгия. Виталий исправился классным навесом слева. Буяльский выиграл верховую борьбу, но пробил в крестовину. Миколенко позволил пробить и со второго этажа. Легия после перерыва прощает. Кадири после заброса за спины отпустил Костожа, но польский хавбек не смог акцентировано пробить, хотя перед ним оставался один Бущан. Провал в средней линии и снова слева. Миколенко, Кадири и Кадар не успевают накрыть ни пас, ни удар. Невероятный сейв Бущана спасает ситуацию.

Де Пена прошел справа и отдал. Буяльский тонко обыграл оппонента на паузе и выкатил Дуэлунду. Датчанин в отчаянии – удар метров с 15 надо было реализовать. Каргбо заметил, что вратарь несколько обнажил левый угол, однако пробил слишком слабо. Русин переиграл голкипера в воздухе, но опять попал в штангу. Дуэлунд сфолил возле штрафной. Классный удар со стандарта – Бущан в который раз выручает в эффектном прыжке. Классным получился второй тайм с обменом уколами, но как ни странно забить не удалось больше никому. Свой следующий матч в турецком Белеке команда Михайличенко проведет уже завтра, 20 января, против Нефтчи. Игра с вице-лидером чемпионата Азербайджана стартует также в 16:00.