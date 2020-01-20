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Динамо – Нефтчі: онлайн-трансляція другого матчу киян у 2020 році

15:58 6846 Читать на русском
Динамо – Нефтчі: онлайн-трансляція другого матчу киян у 2020 році
Динамо – Нефтчі: дивитись матч онлайн – трансляція 20 січня 2020

Динамо екзаменує азербайджанський Нефтчі у другому товариському поєдинку на зборах в турецькому Белеку. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
2
2 : 1
1
Нефтчі
16:00 20:01:2020
завершено
 

Відзначимо, що вчора Динамо розійшлося бойовим миром з варшавською Легією. Суперники створили вдосталь моментів. Київський клуб міг як перемогти, так і розгромно програти. Певною індульгенцією для команди Михайличенка є великі фізичні навантаження – навіть з м'ячем динамівці почали працювати далеко не відразу після відпустки. Сьогоднішній суперник посідає 2-е місце в чемпіонаті Азербайджану, хоча за низкою атакувальних показників випереджає навіть лідера – Карабах.

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Команда з Баку свій перший матч зимових зборах програла аутсайдеру першості Польщі – ЛКС (0:4). З Нефтчі Динамо вже проводило 2 товариські матчі. У 2012 році українці перемогли 5:0, а у 2014-му зіграли 2:2 (з того складу залишилися лише Віталій Буяльський і Сергій Сидорчук). Нинішня гра стартував о 16:00 за Києвом.

Динамо – Нефтчі: дивитись матч онлайн – трансляція 20 січня 2020

Михайличенко міняє стартовий склад на всі 100 відсотків. В основі виходять ті фуболісти, які напередодні грали другий тайм: Бущан – Караваєв, Кадірі, Кадар, Миколенко – Андрієвський, Буяльський – Де Пена, Дуелунд, Каргбо – Русин

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