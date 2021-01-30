Киевское Динамо встречается с чемпионом Болгарии Лудогорцем в дебютном спарринге на турецких сборах. Составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Лудогорец стартует в 16:15 по киевскому времени. Это первый контрольный поединок для команды Луческу на зимнем сборе в Турции. Ранее киевляне провели три спарринга в ОАЭ: уступили Легии (0:2), победили солигорский Шахтер (2:0) и довольно неожиданно расписали мир со скромной сборной Иордании (0:0).

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Лудогорец – настоящий "монополист" болгарского футбола. "Орлы" выиграли 9 чемпионских титулов подряд, регулярно выступают в еврокубках. Правда, текущий розыгрыш ЛЕ команда с Разгарда завершила крайне неудачно, не набрав ни одного очка в группе с ЛАСКом, Антверпеном и Тоттенхэмом. Недавно на пост главного тренера назначили "литовско Моуринью" – Вальдаса Дамбраускаса, который никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. К слову, наставник Зари Виктор Скрипник также находился в шорт-листе Лудогорца. Трансферная стоимость болгарского гранда оценивается в 32 млн евро, большинство легионеров – бразильцы (5).

Стартовый состав Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Беседин, Жерсон

Запасные: Бойко, Нещерет, Сирота, Сидклей, Шабанов, Викентий Волошин, Шепелев, Дуелунд, Караваев, Леднев, Ванат, Супряга, Назар Волошин

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