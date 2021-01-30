Динамо – Лудогорец: онлайн-видеотрансляция спарринга киевлян с болгарским грандом
Киевское Динамо встречается с чемпионом Болгарии Лудогорцем в дебютном спарринге на турецких сборах. Составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Динамо – Лудогорец стартует в 16:15 по киевскому времени. Это первый контрольный поединок для команды Луческу на зимнем сборе в Турции. Ранее киевляне провели три спарринга в ОАЭ: уступили Легии (0:2), победили солигорский Шахтер (2:0) и довольно неожиданно расписали мир со скромной сборной Иордании (0:0).
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Лудогорец – настоящий "монополист" болгарского футбола. "Орлы" выиграли 9 чемпионских титулов подряд, регулярно выступают в еврокубках. Правда, текущий розыгрыш ЛЕ команда с Разгарда завершила крайне неудачно, не набрав ни одного очка в группе с ЛАСКом, Антверпеном и Тоттенхэмом. Недавно на пост главного тренера назначили "литовско Моуринью" – Вальдаса Дамбраускаса, который никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. К слову, наставник Зари Виктор Скрипник также находился в шорт-листе Лудогорца. Трансферная стоимость болгарского гранда оценивается в 32 млн евро, большинство легионеров – бразильцы (5).
Стартовый состав Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Беседин, Жерсон
Запасные: Бойко, Нещерет, Сирота, Сидклей, Шабанов, Викентий Волошин, Шепелев, Дуелунд, Караваев, Леднев, Ванат, Супряга, Назар Волошин
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Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Лудогорця»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 30, 2021
Запасні: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сирота, Караваєв, Сідклей, Шепелєв, Лєднєв, Волошин В, Волошин Н, Дуелунд, Ванат, Супряга
Пряма трансляція гри: https://t.co/MuXAgZFrPy#DynamoAntalya2021 pic.twitter.com/1EVChCRTY3
Our starting 1️⃣1️⃣ against Dinamo (Kyiv)#Ludogorets #Dinamo #LudogoretsDinamo pic.twitter.com/EQs1FS651s— PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) January 30, 2021