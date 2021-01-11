Болгарский Лудогорец определился с новым главным тренером. Им стал литовец Вальдас Дамбраускас.

О назначении 44-летнего специалиста еще несколько дней назад сообщил официальный сайт Лудогорца. Детали соглашения с Дамбраускасом не разглашаются.

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Как стало известно "Футбол 24", у болгарского клуба были и другие кандидаты на эту должность. В частности, Лудогорец рассматривал вариант с приглашением украинца Виктора Скрипника, который сейчас возглавляет луганскую Зарю.

К слову, Дамбраускас ранее плодотворно поработал в Хорватии, где его Горица стала главной сенсацией сезона. Литовец покинул скромный клуб на третьем месте в турнирной таблице тамошнего чемпионата.

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