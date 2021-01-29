Недавно киевляне отправились на второй сбор в Турцию, но Клейтон остался вне обоймы.

Динамо отправилось на второй сбор в Турцию – в составе Луческу есть неожиданности

Как сообщает официальный сайт Динамо, 25-летний бразилец травмировался на первом тренировочном сборе в ОАЭ. Да Силва получил повреждение задней поверхности бедра, а залечивать травму будет в Киеве. Ориентировочный срок восстановления динамовца – от 10-ти до 14-ти дней.

Заметим, Клейтон перебрался в Динамо осенью 2020-го, но пока не дебютировал в официальных матчах за "бело-синих". На втором сборе киевляне запланировали провести 5 спаррингов.

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