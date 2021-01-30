Київське Динамо зустрічається з чемпіоном Болгарії Лудогорцем у дебютному спарингу на турецьких зборах. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Лудогорець стартує о 16:15 за київським часом. Це перший контрольний поєдинок для підопічних Луческу на зимовому зборі в Туреччині. Раніше кияни провели три спаринги в ОАЕ: поступились Легії (0:2), перемогли солігорський Шахтар (2:0) і доволі несподівано розписали мир зі скромною збірною Йорданії (0:0).

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Лудогорець – справжній "монополіст" болгарського футболу. "Орли" виграли 9 чемпіонських титулів поспіль, регулярно виступають у єврокубках. Щоправда, поточний розіграш ЛЄ команда з Разгарда завершила вкрай невдало, не набравши жодного очка у групі з ЛАСКом, Антверпеном і Тоттенхемом. Нещодавно на посаду головного тренера призначили "литовсько Моурінью" – Вальдаса Дамбраускаса, який ніколи не грав у футбол на професійному рівні. До слова, наставник Зорі Віктор скрипник також перебував у шорт-листі Лудогорця. Трансферна вартість болгарського гранда оцінюється у 32 млн євро, більшість легіонерів – бразильці (п'ятеро).

Стартовий склад Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Попов, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Бєсєдін, Жерсон

Запасні: Бойко, Нещерет, Сирота, Сідклей, Шабанов, Вікентій Волошин, Шепелєв, Дуелунд, Караваєв, Лєднєв, Ванат, Супряга, Назар Волошин

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