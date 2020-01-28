Динамо победило Кайрат – дебютные голы новичка, досадная травма и выход голкипера киевлян на позиции форварда

Динамо обыграло Кайрат (2:0) в товарищеском матче на сборах в Турции. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Кайрат – 2:0

Голы: Каргбо, 53, 74

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Кендзёра (Караваев, 46), Попов (Забарный, 46), Сирота (Кадар, 46), Миколенко (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Кадири, 46), Шепелев (Андриевский, 46) – Дуэлунд (Шапаренко, 46), Цитаишвили (Буяльский, 46), Де Пена (Пиварич, 46) – Соль (Каргбо, 46, Кучерук, 85).

Матч Динамо – Кайрат стартовал в турецком Белеке в 11:00 по киевскому времени. Данный поединок стал последним контрольным матчем для команды Алексея Михайличенко на первом турецком сборе. Ранее динамовцы расписали мировую с варшавской Легией, а также одолели Нефтчи и Вардар, после чего уступили хорватскому Хайдуку. Вчера, 27 января, киевляне разгромили Динамо Брест, за который играли Евгений Хачериди и Артем Милевский. Сразу после игры украинская команда отправится в Киев и получит 4 выходных, после чего вернется в Турцию на второй сбор.

Динамо – Кайрат: онлайн-трансляция последнего контрольного матча киевлян на первом сборе

Алексей Михайличенко полностью обновил стартовый состав по сравнению с вчерашним поединком против Динамо Брест. В воротах вышел Денис Бойко, четверку защитников составили Кендзёра, Попов, Сирота и Миколенко. В полузащите с первых минут действовали Шепелев, Сидорчук и Дуэлунд, Де Пена с Цитаишвили закрывали фланги атаки, а Фран Соль – позицию центрфорварда.

Поединок начался в хорошем темпе, но на действия игроков обеих команд серьезно влиял ливень. Из-за проливного дождя поле находилось далеко не в лучшем состоянии, поэтому футболисты вынуждены были бороться еще и с тяжелым газоном. На 3-й минуте Эсеола зацепился за мяч в штрафной киевлян и с разворота пробил мимо ворот. В следующей атаке украинский форвард снова угрожал воротам Бойко после обрезки Сироты, но Попов в роскошном подкате заблокировал удар. У Динамо тоже был момент – Соль замыкал прострел с правого фланга, но немного не дотянулся до мяча.

Эсеола, который был одним из самых активных, заставил Сироту сфолить и заработал перспективный штрафной. Суюмбаев метров с 23-х пробил значительно выше ворот. Цитаишвили эффектным финтом развернул соперника и прострелил в штрафную – только угловой, который не принес опасности. Де Пена перехватил мяч и разогнал быструю контратаку, которую испортил Дуэлунд. Датчанин мог пробивать метров с 17-ти, но решил сбросить пяткой под удар – крайне неудачно, ведь рядом никого из партнеров не было. Шепелев совершил классный прорыв по левому флангу, вошел в штрафную и откинул назад на Сидорчука, но капитан с хорошей позиции пробил выше. Киевляне перехватили инициативу и несмотря на тяжелый газон пытались действовать быстро – это раз за разом приводило к быстрым атакам, но без ударов в створ ворот Кайрата.

Досадный эпизод случился на 22-й минуте. Попов и Сирота пытались прервать передачу, но врезались друг в друга, оставшись лежать на газоне. К счастью, оба сумели продолжить игру. Буквально тут же Соль получил болезненный удар по ноге в центре поля, однако тоже остался на поле.

Динамо – Кайрат – 2:0 – видео голов

Снова свой момент имел Эсеола. Украинец получил пас на ход, опередил Попова, вышел практически один на один с Бойко, но пробил выше! Игроки Кайрата в отдельных эпизодах действовали откровенно жестко – Эсеола наступил на ногу Сидорчуку, после чего Сергей тоже просил помощи у врачей. Многие работы было у медиков Динамо в течение первого тайма. Стиль игры казахской команды, погодные условия и неудовлетворительное состояние газона сказались. Де Пена опасно подал со штрафного, Соль сбрасывал в центр вратарской, но защитники выбили мяч. Тот же уругваец пробил прямо с углового – мяч вполне мог оказаться в воротах, голкипер среагировал в последний момент. В следующем эпизоде ​​Де Пена получил нокдаун после столкновения с... Шепелевым, который врезался в вингера и отправил его на газон.

Шепелев пытался попасть в дальний угол обводящим ударом – защитники заблокировали. Кайрат ответил ударом в руки Бойко после розыгрыша стандарта. 0:0 по итогам первой половины игры – динамовцы в трудных условиях продемонстрировали неплохую игру, но самый опасный момент для взятия ворот упустил Эсеола, который тоже выглядел очень прилично.

На второй тайм Алексей Михайличенко выпустил совершенно другой состав, а первую возможность для гола снова создал Кайрат. Эсеола ворвался в штрафную, но Забарный помешал ему пробить. У Динамо пробивал Пиварич, который является лучшим бомбардиром киевлян на сборах – голкипер на месте. Перед тем счастья попытали и казахи, однако дальний выстрел оказался неточным.

На 53-й минуте Динамо открыло счет. Вивчаренко исполнил длинную диагональ, Каргбо выиграл борьбу и сбросил на Караваева. Александр отдал на ход Буяльскому, тот классно прикрыл мяч корпусом, вошел в штрафную и прострелил на Каргбо. Бельгиец, который вышел вместо Соля, опередил защитника и поразил пустые ворота. Первый гол Ибрагима за Динамо!

Каргбо создал и следующий момент "бело-синих". 20-летний форвард прорвался к воротам Кайрата и пробил мимо ближнего угла. Шапаренко получил пас от Буяльского, но метров с 8-ми не сумел переиграть вратаря. На 74-й минуте киевляне забили практически гол-близнец. Андриевский нашел Буяльского, Виталий прострелил на Каргбо, а тот буквально занес мяч в ворота. В этом же эпизоде нападающий Динамо получил травму и покинул поле на носилках, держась за колено. Все выглядело очень печально – сразу вспомнилась тяжелая травма Пиварича во время прошлогодних сборов в Испании. Интересно, что вместо Каргбо на позицию центрфорварда вышел... третий голкипер Владислав Кучерук.

Второй пропущенный гол сломал Кайрат. У динамовцев были еще моменты – в частности, после удара Пиварича со штрафного и комбинации на последних минутах, но счет больше не изменился. 2:0 – победа Динамо в последнем матче на первом сборе. Киевляне возвращаются в Украину и получат несколько дней отдыха.

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