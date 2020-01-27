Динамо Киев – Динамо Брест: Кадар и невероятный вице-чемпион мира шокируют Милевского с Хачериди

Динамо Киев играет с Динамо Брест свой 5-й поединок на турецких сборах в Белеке. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 27 января 2020

Динамо Киев – Динамо Брест – 2:0 (2-й тайм)

Голы: Пиварич, 22, 36

Динамо Киев: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Кендзера, 46), Забарный (Попов, 46), Кадар (Сирота, 46), Вивчаренко (Миколенко, 46) – Андриевский (Шепелев, 46), Кадири (Сидорчук, 46) – Буяльский (Цитаишвили, 46), Шапаренко (Дуэлунд, 46), Пиварич (Де Пена, 46) – Каргбо (Соль, 46)

После первого поражения в 2020 году Динамо ждал очередной непростой соперник. Чемпионы Беларуси с бывшими лидерами динамовцев Артемом Милевским и Евгением Хачериди в составе статистически превосходят команду Михайличенко по среднему количеству голов, в прессинге и единоборствах. Динамо Брест свой дебютный матч в 2020-м свело вничью с Мариуполем (2:2). В той встрече голом отметился Милевский, а Хачериди вышел на поле впервые с 2018-го. Клуб из Бреста стремился взять реванш за унизительное поражение (0:7) более двухлетней давности.

Динамо Киев – Динамо Брест: онлайн-трансляция матча против Милевского и Хачериди

Новичок Динамо Каргбо дебютировал на позиции форварда, так как Русин не попал в заявку на игру. Именно Ибрагим и нанес быстрый первый удар в матче. Кадар начал атаку, Шапаренко продрался и отдал партнеру, но дальний выстрел оказался не очень прицельным. Буяльский и Нойок (третий украинский легионер у белорусов) не лучшим образом выполнили штрафные удары. Милевский отдал парочку острых пасов, но партнеры не продлили замыслы своего новоиспеченного капитана. Каргбо несколько раз получал неплохие передачи от Шапаренко, но также не мог дать ход атакам.

Быстро вывели белорусы мяч левым флангом. Забарный выбросился закрывать зону Караваева и открыл пространство для Бакая. Хорошо, что Кадар успел сместиться и накрыть удар. Вивчаренко попытался пробить издали после неумышленной игры рукой – опять мимо цели. А вот первый же точный удар завершился голом на 22-й минуте. Караваев прошел 4-х защитников и прорезал оборону Бреста. Удары Буяльского и Андриевского заблокировал дважды подряд Хачериди, а вот Пиварич мощно пробил в дальний угол. Шапаренко роскошным пасом разрезал защитные порядки соперника, но Каргбо не попал в дальний.

Классный заброс за спины. Один только Кадири имитировал попытку догнать соперника – Бущану пришлось спасать в эффектном прыжке. Буяльскому и Пиваричу достается по ногам. Похоже, что не готов физически Динамо Брест – отказались от интенсивного прессинга, зато многовато брака в передачах и грубости. Кадар блестящим пасом со своей половины нашел Пиварича, а Йосип головой перебросил голкипера, который несколько потерял ворота. У хорвата уже 2 гола плюс пас. Самым результативным игроком первых сборов стал левый защитник, переквалифицировавшийся во флангового полузащитника. Динамо дважды забило, заставив соперника ошибиться и подарить пространство.