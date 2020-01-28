Динамо перемогло Кайрат – дебютні голи новачка, прикра травма та вихід голкіпера киян на позиції форварда

Динамо обіграло Кайрат (2:0) у товариському матчі на зборах в Туреччині. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Кайрат – 2:0

Голи: Каргбо, 53, 74

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Кендзьора (Караваєв, 46), Попов (Забарний, 46), Сирота (Кадар, 46), Миколенко (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Кадірі, 46), Шепелєв (Андрієвський, 46) – Дуелунд (Шапаренко, 46), Цітаішвілі (Буяльський, 46), Де Пена (Піваріч, 46) – Соль (Каргбо, 46, Кучерук, 85).

Матч Динамо – Кайрат стартував у турецькому Белеку в 11:00 за київським часом. Даний поєдинок став останнім контрольним матчем для команди Олексія Михайличенка на першому турецькому зборі. Раніше динамівці розписали мирову з варшавською Легією, а також здолали Нефтчі та Вардар, після чого поступилися хорватському Хайдуку. Вчора, 27 січня, кияни розгромили Динамо Брест, за який грали Євген Хачеріді та Артем Мілевський. Одразу після гри українська команда вирушить до Києва та отримає 4 вихідних, після чого повернеться в Туреччину на другий збір.

Динамо – Кайрат: онлайн-трансляція останнього контрольного матчу киян на першому зборі

Олексій Михайличенко повністю оновив стартовий склад порівняно з вчорашнім поєдинком проти Динамо Брест. У воротах вийшов Денис Бойко, четвірку захисників склали Кендзьора, Попов, Сирота і Миколенко. У півзахисті з перших хвилин діяли Шепелєв, Сидорчук та Дуелунд, Де Пена з Цітаішвілі закривали фланги атаки, а Фран Соль – позицію центрфорварда.

Поєдинок розпочався у хорошому темпі, але на дії гравців обох команд серйозно впливала злива. Через затяжний дощ поле перебувало далеко не в найкращому стані, тому футболісти змушені були боротися ще й із важким газоном. На 3-й хвилині Есеола зачепився за м'яч у штрафному киян та з розвороту пробив повз ворота. В наступній атаці український форвард знову загрожував воротам Бойка після обрізки Сироти, але Попов у розкішному підкаті заблокував удар. У Динамо теж був момент – Соль замикав простріл з правого флангу, але трохи не дотягнувся до м'яча.

Есеола, який був одним із найактивніших, змусив Сироту сфолити та заробив перспективний штрафний. Суюмбаєв метрів з 23-х пробив значно вище воріт. Цітаішвілі ефектним фінтом розвернув суперника та прострілив у штрафний – лише кутовий, який не приніс небезпеки. Де Пена перехопив м'яч та розігнав швидку контратаку, яку зіпсував Дуелунд. Данець міг пробивати метрів з 17-ти, але вирішив скинути п'ятою під удар – вкрай невдало, адже поруч нікого з партнерів не було. Шепелєв здійснив класний прорив лівим флангом, увійшов у штрафний та відкинув назад на Сидорчука, але капітан з хорошої позиції пробив вище. Кияни перехопили ініціативу та попри важкий газон намагалися діяти швидко – це раз за разом призводило до швидких атак, але без ударів у площину воріт Кайрата.

Прикрий епізод трапився на 22-й хвилині. Попов та Сирота намагалися перервати передачу, але врізалися один в одного, залишившись лежати на газоні. На щастя, обоє зуміли продовжити гру. Буквально тут же Соль отримав болючий удар по нозі в центрі поля, проте теж залишився на полі.

Динамо – Кайрат – 2:0 – відео голів

Знову свій момент мав Есеола. Українець отримав пас на хід, випередив Попова, вийшов практично віч-на-віч з Бойком, але пробив вище! Гравці Кайрата в окремих епізодах діяли відверто жорстко – Есеола наступив на ногу Сидорчуку, після чого Сергій теж просив допомоги в лікарів. Чимало роботи було у медиків Динамо протягом першого тайму. Стиль гри казахської команди, погодні умови та незадовільний стан газону далися взнаки. Де Пена небезпечно подав зі штрафного, Соль скидав у центр воротарського, але захисники вибили м'яч. Той же уругваєць пробив просто з кутового – м'яч цілком міг опинитися у воротах, голкіпер зреагував в останню мить. В наступному епізоді Де Пена отримав нокдаун після зіткнення із... Шепелєвим, який врізався у вінгера та відправив його на газон.

Шепелєв намагався поцілити в дальній кут обвідним ударом – захисники заблокували. Кайрат відповів ударом у руки Бойку після розіграшу стандарту. 0:0 за підсумками першої половини гри – динамівці у важких умовах продемонстрували непогану гру, але найнебезпечніший момент для взяття воріт втратив Есеола, який теж виглядав дуже пристойно.

На другий тайм Олексій Михайличенко випустив абсолютно інший склад, а першу нагоду для гола знову створив Кайрат. Есеола увірвався у штрафний майданчик, але Забарний завадив йому пробити. У Динамо пробивав Піваріч, який є найкращим бомбардиром киян на зборах – голкіпер на місці. Перед тим щастя спробували і казахи, проте дальній постріл виявився невлучним.

На 53-й хвилині Динамо відкрило рахунок. Вівчаренко виконав довгу діагональ, Каргбо виграв боротьбу та скинув на Караваєва. Олександр віддав на хід Буяльському, той класно прикрив м'яч корпусом, увійшов у штрафний та прострілив на Каргбо. Бельгієць, який вийшов замість Соля, випередив захисника та вразив порожні ворота. Перший гол Ібрагіма за Динамо!

Каргбо створив і наступний момент "біло-синіх". 20-річний форвард прорвався до воріт Кайрата і пробив повз ближній кут. Шапаренко отримав пас від Буяльського, але метрів з 8-ми не зумів переграти воротаря. На 74-й хвилині кияни забили практично гол-близнюк. Андрієвський знайшов Буяльського, Віталій прострілив на Каргбо, а той буквально заніс м'яч у ворота. У цьому ж епізоді нападник Динамо отримав травму та залишив поле на ношах, тримаючись за коліно. Все виглядало дуже сумно – одразу пригадалася важка травма Піваріча під час минулорічних зборів в Іспанії. Цікаво, що замість Каргбо на позицію центрфорварда вийшов... третій голкіпер Владислав Кучерук.

Другий пропущений гол зламав Кайрат. У динамівців були ще моменти – зокрема, після удару Піваріча зі штрафного та комбінації на останніх хвилинах, але рахунок більше не змінився. 2:0 – перемога Динамо в останньому матчі на першому зборі. Кияни повертаються в Україну та отримають кілька днів відпочинку.

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