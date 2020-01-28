Динамо – Кайрат – 2:0 – видео голов

Героем матча стал новичок "бело-синих" Ибрагим Каргбо. 20-летний форвард появился на поле после перерыва и стал автором обоих голов Динамо. На 53 минуте он откликнулся на прострел Буяльского с правого фланга и открыл счет в матче, а на 74-й оформил дубль, забив идентичный гол.
В моменте со вторым голом Каргбо получил травму. Вместо него в атаку вышел голкипер Владислав Кучерук.
Отметим, что для Динамо матч против Кайрата стал последним на первом тренировочном сборе в Турции. Команда на несколько дней вернется в Киев, а уже 3 февраля вновь полетит в Турцию на второй тренировочный сбор.