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ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Кайрат – 2:0 – видео голов

13:21 416 Читати українською
Динамо – Кайрат – 2:0 – видео голов
Динамо – Кайрат – видео голов и обзор матча 28 января 2020 / ФК Динамо

Динамо уверенно обыграло казахский Кайрат в последнем спарринге первого тренировочного сбора в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Кайрат.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 0
0
Кайрат
11:00 28:01:2020
завершено
 

Героем матча стал новичок "бело-синих" Ибрагим Каргбо. 20-летний форвард появился на поле после перерыва и стал автором обоих голов Динамо. На 53 минуте он откликнулся на прострел Буяльского с правого фланга и открыл счет в матче, а на 74-й оформил дубль, забив идентичный гол.

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В моменте со вторым голом Каргбо получил травму. Вместо него в атаку вышел голкипер Владислав Кучерук.

Отметим, что для Динамо матч против Кайрата стал последним на первом тренировочном сборе в Турции. Команда на несколько дней вернется в Киев, а уже 3 февраля вновь полетит в Турцию на второй тренировочный сбор.

Динамо победило Кайрат – дебютные голы новичка, досадная травма и выход голкипера на позиции форварда

Первый гол Каргбо:

Второй гол Каргбо:

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Динамо победило Кайрат – дебютные голы новичка, досадная травма и выход голкипера киевлян на позиции форварда
12:49
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Товарищеские матчи Динамо Киев - Кайрат Зимние сборы Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Видеоновости Кайрат Кайрат
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