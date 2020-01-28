Динамо – Кайрат – 2:0 – видео голов

Динамо уверенно обыграло казахский Кайрат в последнем спарринге первого тренировочного сбора в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Кайрат.

Героем матча стал новичок "бело-синих" Ибрагим Каргбо. 20-летний форвард появился на поле после перерыва и стал автором обоих голов Динамо. На 53 минуте он откликнулся на прострел Буяльского с правого фланга и открыл счет в матче, а на 74-й оформил дубль, забив идентичный гол.

Михайличенко оценил действия Каргбо и Соля в матче против Динамо Брест

В моменте со вторым голом Каргбо получил травму. Вместо него в атаку вышел голкипер Владислав Кучерук.

Отметим, что для Динамо матч против Кайрата стал последним на первом тренировочном сборе в Турции. Команда на несколько дней вернется в Киев, а уже 3 февраля вновь полетит в Турцию на второй тренировочный сбор.

Динамо победило Кайрат – дебютные голы новичка, досадная травма и выход голкипера на позиции форварда

Первый гол Каргбо:

Второй гол Каргбо: