Динамо – Кайрат: онлайн-трансляция матча – киевляне играют против экс-динамовца

Динамо проводит очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником станет Кайрат из Алматы. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Кайрат стартует в 11:00 по киевскому времени. Youtube-канал киевского клуба традиционно транслирует спарринг "бело-голубых" в прямом эфире. Данный поединок станет последним контрольным матчем для команды Алексея Михайличенко на первом турецком сборе. Ранее динамовцы расписали мировую с варшавской Легией, а также одолели Нефтчи и Вардар, после чего уступили хорватскому Хайдуку. Сразу после игры украинская команда отправится в Киев и получит 4 выходных, после чего вернется в Турцию на второй сбор.

В последнем поединке Динамо 27 января разгромило своих одноклубников из Бреста, за который играют трое украинцев – Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

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Кайрат занял второе место в чемпионате Казахстана-2019. Для подопечных Алексея Шпилевского этот уже второй зимний сбор, на котором они провели два контрольных матча – оба против Легии из Варшавы. К слову, цвета Кайрата защищает уроженец Житомирской области Адеринсола Эсеола, который в свое время выступал за дубль Динамо. Именно он стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Казахстана-2019 – в его активе 19 голов.

Динамо: Бойко – Кендзёра, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Дуэлунд, Цитаишвили, Де Пена – Соль.

Запасные: Бущан, Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный, Буяльский, Шапаренко, Андриевский, Караваев, Кадири, Каргбо.

Кайрат: Покатилов – Дугалич, Алип, Суюмбаев, Миканович – Адахаджиев, Абикен, Астанов, Тунгишбаев, Вжещиньски – Эсеола

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