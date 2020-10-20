Динамо впервые за четыре долгих года сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, да ещё и с болельщиками на трибунах – в наше время это очень важно. Придут и ультрас Динамо, для которых это будет первый матч на секторе в эпоху Мирчи Луческу. В некоторых источниках даже говорили о возможности срыва игры, но сами фанаты обещают ограничиться отсутствием баннеров, растяжек и роз.

Динамо – Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов

До сих пор Динамо нравилось. Команда под руководством Мирчи Луческу идейно откатилась во времена Сергея Реброва, поставив на осторожность, закрытый стиль и затяжную подготовку атак. Теперь киевляне дают соперникам гораздо меньше свободных зон и не так сильно страдают из-за потери мяча. Также существенно улучшилось движение футболистов и мяча в центре поля – теперь основная сила "бело-синих" кроется именно в этой зоне, хотя в эпоху "сердец" это было одна из самых уязвимых звеньев. Вообще, все игроки при новом тренерском штабе начали прогрессировать – особенно это касается Шапаренко, Шепелева, Сидорчука и Супряги. Буяльский же как был прекрасным в позиционной работе, так и остался.

Динамо – Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо – Ювентус: киевляне подтвердили присутствие зрителей на матче и объявили дополнительные правила поведения

Что самое главное, у Динамо прослеживается качественная тактическая подготовка и работа над ошибками. Словом, не добавив в кадровом потенциале, киевляне стали значительно сильнее организационно – и это очень помогло в лобовых встречах против соперников сопоставимого класса. "Бело-синие" уверенно побеждали Шахтер, АЗ и Гент именно благодаря умелому использованию собственных преимуществ и недостатков соперника, в то время как при предыдущих наставниках они больше старались перебегать и переатаковать. Или же наоборот. Именно поэтому Динамо и возглавляет чемпионат. Именно поэтому Динамо и играет в ЛЧ.

Правда, динамовцы и сейчас неидеальны: они периодически сбиваются на банальные кроссы в никуда и постоянно демонстрируют провальные отрезки с обвалом всех показателей. Кроме того, под высоким прессингом подопечные Мирчи Луческу иногда теряются из-за обрезанных линий передач – не все исполнители одинаково качественно способны подстроиться под эту проблему. В конце концов, индивидуальные ошибки никуда не деваются, ведь у Динамо действительно один из самых молодых составов даже в рамках УПЛ – особенно серьёзные проблемы это создает в обороне. Эти недостатки киевляне демонстрировали даже в матчах против аутсайдеров.

В конце концов, не все исполнители одинаково качественно вошли в сезон. Вербич, Цыганков, и де Пена выглядят неоднозначно, Андриевский и ряд молодых футболистов вообще выпадают из системы, а правильно оценить Жерсона пока трудно – он регулярно забивает и утомляет защитников, но КПД у Родригеса не очень высокий. На уровне УПЛ такая нестабильность мало что значит, но в поединках Лиги чемпионов поблажек уже никто не даст.

Лишний раз представить Ювентус вряд ли нужно. Несмотря на различные нюансы, туринцы имеют фантастический состав, собранный под борьбу за победу в Лиге чемпионов – и даже ослабление коронавирусом ударило по кадровой ситуации некритично. Резерв "бьянконери" готов крушить не только Динамо, но и ряд середнячков Лиги чемпионов вроде Боруссии Д. Сегодня его возглавляет Андреа Пирло, который лишь знакомится с командой – в своё время именно Мирча Луческу подпустил его к основе Брешии, хотя парню было всего 15 лет.

Динамо – Ювентус: предматчевая пресс-конференция Андреа Пирло – комплименты для Луческу и спокойствие перед дебютом в ЛЧ

Матч против Динамо назвали битвой ученика против учителя, но настоящим учителем для Пирло-тренера стал Антонио Конте. Именно он вдохновил Андреа на эту работу – и именно у него Пирло подхватил некоторые "изюминки". В частности, в новом Ювентусе в глаза бросается склонность к схеме в три защитника, высокая энергозатратность игры и качественная система персонального прессинга. Функции латералей также похожи на те, которые требует Конте – они отрабатывают по всему флангу и более полезны в атаке, чем в защите. Правый край, где могут сыграть Бернардески, Кьеза и Куадрадо, однозначно сильнее левого, где наигрывали Фработту.

Андреа Пирло более гибкий тренер, чем Антонио Конте. Жесткую структуру он требует только в обороне, где футболисты должны чётко придерживаться в 4-4-2, но в целом он пытается играть в 3-5-2, 3-4-3 или 4-3-3 – именно между этими четырьмя моделями должны переключаться игроки "бьянконери". Общий принцип атак Ювентуса – это постоянное построение ромбов, разбегания в ширину при владении мячом и быстрое сбегание в зону мяча при давлении на партнёра. При этом нападающие должны работать на глубину, играя в том числе и по последнему опорнику.

Всё это красиво выглядит в теории, но на практике трудно понять, каков нынешний Ювентус. В матче против Сампдории туринцы выглядели прекрасно, одержав крупную победу, однако сразу после этого произошли неприезд Наполи, 2:2 с Ромой и 1:1 с Кротоне. Кротоне, Карл! Нельзя сказать, что подопечные Андреа Пирло при этом как-то откровенно проваливались, но в глаза бросались проблемы с обострением игры – команда аж десятая в Серии А по ожидаемым голам и двенадцатая по им же без учёта пенальти.

Тактические эксперты говорят об отсутствии в команде качественного центрхава, способного эффективно атаковать свободные зоны и атаковать из глубины – чего-то вроде Буяльского. Кроме того, нынешние форварды не очень подходят под стиль Пирло. Всё лето он пытался подписать Джеко или Суареса, но получил Морату.

"Он заставил нас себя продать": президент Фиорентины – о трансфере Кьезы в Ювентус

Словом, против Ювентуса нужно играть. Команда имеет свои недостатки, да ещё и ослаблена из-за коронавирус. Гейм-менеджмент Андреа Пирло также пока не впечатляет, хотя у нас было всего три матча для оценки – во многом, он и его команда являются темными лошадками.

Кадровая ситуация

У Динамо проблемы старые – Бурда и Тимчик залечивают повреждения и не смогут сыграть против Ювентуса. Впрочем, в основу вернулся Попов, который уже провёл полный матч против Руха. Дисквалифицированных в составе киевлян нет.

У Ювентуса дела обстоят гораздо хуже. Главной потерей, конечно же, является Роналду – Криштиану из-за коронавируса находится в самоизоляции. Там же сейчас Маккени и Барбьери. Кроме того, травмы залечивают Алекс Сандро и де Лигт.

Динамо – Ювентус: Кьеллини счастлив, что Шевченко больше не играет за киевский клуб

Дибала поссорился с Паратичи – звезда Ювентуса хочет сыграть с Динамо в Лиге чемпионов

Под вопросом остаётся участие Дибалы, пропустившего три месяца из-за травм, перенёсшего в сборной кишечную инфекцию и только в пятницу приступившего к тренировкам. Пирло не выпустил его в матче против Кротоне, аргументировав решение неготовностью Пауло – и не факт, что он рискнёт его выпустить сейчас.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ювентус

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

Ювентус: Щенсны – Данилу, Бонуччи, Демираль – Кьеза, Бентанкур, Артур, Фработта – Кулусевски, Портанова, Мората

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ювентус – очень грозный соперник, но и кризисная Рома, и скромный Кротоне забили этому коллективу. При этом обе команды реально наиграли на более, чем один гол. Да и вообще нынешняя "Старая Синьора" относительно сырая и проблемная, поэтому нечего бояться туринцев. Динамо просто должно качественно подготовиться, а моменты у чужих ворот точно будут.

Динамо – Ювентус: Цыганык сделал оптимистичный прогноз на матч Лиги чемпионов

Впрочем, здесь есть одно "но". Мы действительно мало знаем о новом Ювентусе, но и качество футбола Динамо на уровне группового этапа ЛЧ против таких мощных соперников остаётся загадкой. Ранее киевляне проходили коллективы, сопоставимые по классу и неидеальные с тактической точки зрения – но и там возникала куча проблем. Победы "бело-синих" были заслуженными, но нервными. С Ювентусом всё будет на порядок сложнее.

Собственно, у киевлян даже со Львовом не всё проходило, не говоря уже про Десну и Зарю. Нынешнее Динамо кажется слишком молодым и хрупким коллективом с огромным количеством "детских болезней". Пока не верится, что "бело-синие" способны создать серьёзные проблемы такой команде, как Ювентус. "Старая Синьора" – однозначный фаворит.

"Львовские клубы до сих пор не поняли, куда попали": что "светит" Динамо и Шахтеру в ЛЧ, или Почему фиаско Десны не удивляет