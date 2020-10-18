После матча 4-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Кротоне, который завершился вничью 1:1, нападающий туринцев Пауло Дибала поссорился с Фабио Паратичи.

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Как сообщает Daily Mail, между ними завязался острый разговор в подтрибунном помещении. 26-летний аргентинец якобы недоволен отсутствием игровой практики в Ювентусе в текущем сезоне – Андреа Пирло четыре матча подряд не выпускал Дибалу на поле в Серии А.

Интересно, что аргентинец имел некоторые проблемы со здоровьем в сборной – его беспокоил кишечник, из-за чего он пропустил два матча национальной команды. Андреа Пирло также отметил, что Дибала не был полностью готов к матчу с Кротоне. Однако Пауло должен подойти в полной боевой готовности к встрече с Динамо в Лиге чемпионов и охотно сыграет с киевлянами.

Заметим, что поединок Ювентуса с Динамо состоится уже во вторник, 20 октября. Начало в 19:55

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