"Наша команда меняется, потому что меняются игроки. Но я не могу сказать, что переход с четырех защитников на три центрбека на то кардинально влияет. Стараемся максимально выполнять все, что просит тренер, в рамках выбранной системы.

Динамо – Ювентус: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Я не могу сказать, сколько Ювентусу нужно времени для полноценной изменения игровой системы. Мы не так много вместе работали с новичками. Впереди еще очень много работы. Еще нужно притереться друг к другу, чтобы установить наилучший контакт. Главное сегодня – хорошо подготовиться к матчу с Динамо.

Мы должны много работать, чтобы как можно лучше выступить. А какое место в группе нам предсказывают – не так важно. Это же журналисты определяют нам места, а мы на это не обращаем внимания. Наша задача – показать наилучшую игру в каждом поединке и получить положительный результат.

Я уже не раз говорил, что меня связывает с Украиной. Воспоминания нормальные и о стране, и о стадионе, и о людях. С Шахтером несколько лет назад встретились – удивительно сильная была команда. Знаем Шевченко – нам забивал. Сейчас, к счастью, он забить уже не может", – поделился Кьеллини на предматчевой пресс-конференции.

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