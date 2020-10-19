Динамо Киев принимает Ювентус 20 октября 2020-го в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Ювентус состоится во вторник в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 – в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Поединок Динамо – Ювентус в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 1", начиная с 19:50. Перед игрой на специализированном канале в 19:00 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 21:50.

Онлайн матч Динамо – Ювентус можно смотреть на платформе oll.tv. С этого сезона появилась еще одна опция – просмотр Лиги чемпионов через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов "Volia Football +".

Динамо в период независимой Украины 4 раза встречалось с Ювентусом: 3 поражения и одна ничья. Мирча Луческу с первой попытки сумел вывести киевскую команду в основную сетку самого престижного европейского клубного турнира. В квалификации Динамо одолело АЗ (2:0) и Гент (2:1, 3:0).

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