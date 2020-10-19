"Знаменитая фраза о победе на чемпионате мира? Я своих привычек не меняю. Завтра буду делать то, что и команда, как всегда. Поем, посплю, разве что Playstation не буду играть.

Динамо – Ювентус: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Мирча Луческу – мой первый тренер, который привел меня во взрослый футбол в 15 лет. Воспоминаний о нем много. Я ему всегда буду благодарен, не устаю об этом напоминать. Надеюсь, завтра будет возможность пообщаться. Но в поединке постараемся поставить друг друга в сложное положение.

Все знают, что Роналду болен коронавирусом. Это не новость. Конечно, он не будет играть. Но у нас есть достаточно игроков, которые могут его достойно заменить. Еще подумаем, кто выйдет на позиции Криштиану. Окончательное решение по составу будет завтра.

Почему я так спокоен перед дебютом в Лиге чемпионов? Я всегда спокоен. Напряжения нет – я уже не играю, с напряжением пусть справляются футболисты. Первый матч в Лиге чемпионов – самый важный. Выиграть в Динамо очень-очень важно. Нужно сделать положительный задел для успешного пути в турнире.

Дибала не в идеальной форме. Вчера мы разговаривали, он был возбужден. У Пауло были проблемы в Аргентине – не из-за коронавируса, а из-за кишечного вируса. Он сейчас в нашем распоряжении и рано или поздно появится на поле. Терпения. Завтра будем решать, выйдет ли он против Динамо. Рэмзи уже лучше. Рассчитываем, что вскоре он сможет играть.

Ювентус – сильная команда, которая должна выигрывать Скудетто. Мы потеряли очки в выездных матчах против Ромы и Кротоне, но это не значит, что у нас какие-то проблемы. Ювентус претендует на победу в каждом турнире, Ювентус хочет выигрывать каждый возможный трофей", – поделился Андреа Пирло на предматчевой пресс-конференции.

Заметим, что уже завтра, 20 октября, Динамо встретится с Ювентусом на НСК Олимпийский в рамках первого тура Лиги чемпионов, начало матча в 19:55.

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