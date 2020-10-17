"Он заставил нас себя продать": президент Фиорентины – о трансфере Кьезы в Ювентус
Президент итальянской Фиорентины Рокко Коммиссо раскрыл детали перехода Федерико Кьезы в туринский Ювентус.
"Я к нему относился как к сыну, тогда как он поступал неправильно со мной, моей семьей и работниками клуба. Он молодой парень, поэтому лучше это не обсуждать.
Кьеза официально перебрался в Ювентус
Он заставил нас оказаться в ситуации одного покупателя и одного продавца. Он не хотел ехать в Англию, а в Италии его интересовал только Ювентус, хорошо читавший ситуацию. Как следствие, нам пришлось дать ему желаемое, как правильное бизнес-решение", – цитирует функционера La Nazione.
Напомним, что Федерико Кьеза перебрался в "Старую синьору" за 10+40 млн евро. На Артемио Франки он провел 5 сезонов на профессиональном уровне.
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