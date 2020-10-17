"Я к нему относился как к сыну, тогда как он поступал неправильно со мной, моей семьей и работниками клуба. Он молодой парень, поэтому лучше это не обсуждать.

Кьеза официально перебрался в Ювентус

Он заставил нас оказаться в ситуации одного покупателя и одного продавца. Он не хотел ехать в Англию, а в Италии его интересовал только Ювентус, хорошо читавший ситуацию. Как следствие, нам пришлось дать ему желаемое, как правильное бизнес-решение", – цитирует функционера La Nazione.

Напомним, что Федерико Кьеза перебрался в "Старую синьору" за 10+40 млн евро. На Артемио Франки он провел 5 сезонов на профессиональном уровне.

Ювентус взорвал бомбу, Фонсека получил желаемое, экс-звезда УПЛ продолжает Одиссею – топ-7 трансферов дедлайна в Серии А