Журналист Игорь Цыганык убежден, что команда Мирчи Луческу имеет шансы на положительный результат в поединке 1-го тура ЛЧ против туринского Ювентуса.

"Ювентус потерял очки во внутреннем чемпионате, сыграв вничью с Кротоне (1:1). Мне показалось, что туринцы сейчас находятся не в лучшем настроении. Будет ли это полезно для Динамо, или наоборот? Это вопрос. Итальянцы могут приехать злыми, и тогда будет неприятно киевлянам.

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Хочу сказать, что дебют Андреа Пирло в Лиге чемпионов может сыграть в пользу украинцев. Луческу сыграл "миллион" таких матчей, Мирча гораздо опытнее, поэтому что-то придумает, несмотря на то, что кадровый потенциал соперника помощнее.

С Ювентусом без Роналду можно играть и даже попробовать обыграть. Рискну предположить, что будет ничья, обе команды забьют, а табло НСК Олимпийский зафиксирует счет 1:1", – цитирует Цыганыка Рейтинг букмекеров.

Матч Динамо Киев – Ювентус начнется на НСК Олимпийский в 19:55.

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