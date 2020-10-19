Официальный сайт "бело-синих" подтвердил, что на трибунах НСК Олимпийский во время поединка с Ювентусом будут присутствовать зрители. Пресс-служба настойчиво просит фанатов приходить на стадион заблаговременно для избежания больших скоплений людей – главная арена страны будет открыта уже за 2 часа к матчу.

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Также для болельщиков является обязательным соблюдение правил карантина в связи с плохой эпидемиологической ситуацией: социальная дистанция между людьми не менее 1,5 метра, пользования антисептиками и защитники рукавицами, правильное использование маски (должна прикрывать рот и нос). Если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен.

Заметим, уже завтра, 20 октября, Динамо встретится с Ювентусом в рамках первого тура Лиги чемпионов, начало матча в 19:55.

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