Динамо вперше за чотири довгих роки зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, та ще й з вболівальниками на трибунах – в наш час це дуже важливо. Прийдуть і ультрас Динамо, для яких це буде перший матч на секторі в епоху Мірчі Луческу. В деяких джерелах навіть говорили про можливість зриву гри, але самі фанати обіцяють обмежитись відсутністю банерів, розтягів та роз.

Досі Динамо подобалось. Команда під керівництвом Мірчі Луческу ідейно відкотилася до часів Сергія Реброва, поставивши на обережність, закритий стиль та довгу підготовку атак. Тепер кияни дають суперникам набагато менше вільних зон і не так сильно страждають через втрати м'яча. Також істотно покращився рух футболістів та м'яча в центрі поля – тепер основна сила "біло-синіх" криється саме в цій зоні, хоча в епоху "сердець" це була одна з найбільш вразливих ланок. Взагалі, всі гравці при новому тренерському штабі почали прогресувати – особливо це стосується Шапаренка, Шепелєва, Сидорчука та Супряги. Буяльський же як був прекрасним у позиційній роботі, так і залишився.

Щонайголовніше, у Динамо простежується якісна тактична підготовка та робота над помилками. Словом, не додавши у кадровому потенціалі, кияни стали значно сильніші організаційно – і це дуже допомогло в лобових зустрічах проти суперників співставного класу. "Біло-сині" впевнено перемагали Шахтар, АЗ і Гент саме завдяки вмілому використанню власних переваг та недоліків суперника, в той час як при попередніх наставниках вони більше намагалися перебігати та переатакувати. Або ж навпаки. Саме тому Динамо й очолює чемпіонат. Саме тому Динамо і грає в ЛЧ.

Щоправда, динамівці і зараз неідеальні: вони періодично збиваються на банальні кроси в нікуди та постійно демонструють провальні відрізки з обвалом усіх показників. Крім того, під високим пресингом підопічні Мірчі Луческу іноді губляться через обрізані лінії передач – не всі виконавці однаково якісно здатні підлаштуватися під цю проблему. Зрештою, індивідуальні помилки нікуди не діваються, адже у Динамо справді один з наймолодших складів навіть в рамках УПЛ – а особливо серйозні проблеми це створює в обороні. Ці недоліки кияни демонстрували навіть у матчах проти аутсайдерів.

Зрештою, не всі виконавці однаково якісно увійшли у сезон. Вербіч, Циганков і де Пена виглядають дуже неоднозначно, Андрієвський та низка молодих футболістів взагалі випадають із системи, а правильно оцінити Жерсона поки що важко – він регулярно забиває та втомлює захисників, але ККД у Родрігеса не дуже високий. На рівні УПЛ така нестабільність мало що значить, але у поєдинках Ліги чемпіонів поблажок вже ніхто не дасть.

Зайвий раз презентувати Ювентус навряд чи потрібно. Попри різні нюанси, туринці мають фантастичний склад, зібраний під боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів – і навіть ослаблення коронавірусом вдарило по кадровій ситуації некритично. Резерв "б'янконері" готовий трощити не тільки Динамо, а й ряд середнячків Ліги чемпіонів на кшталт Борусії Д. Сьогодні його очолює Андреа Пірло, який тільки знайомиться з командою – в свій час саме Мірча Луческу підпустив його в основу Брешії, хоча хлопцю було лише 15 років.

Матч проти Динамо назвали битвою учня проти учителя, але справжнім учителем для Пірло-тренера став Антоніо Конте. Саме він надихнув Андреа на цю роботу – і саме у нього Пірло підхопив деякі "родзинки". Зокрема, в новому Ювентусі в очі впадає схильність до схем в три захисники, висока енерговитратність гри та якісна система персонального пресингу. Функції латералів також схожі на ті, які вимагає Конте – вони відпрацьовують по всьому флангу й більш корисні в атаці, ніж в захисті. Правий край, де можуть зіграти Бернардескі, К'єза та Куадрадо, однозначно сильніший за лівий, де награвали Фработту.

Андреа Пірло більш гнучкий тренер, ніж Антоніо Конте. Жорстку структуру він вимагає лише в обороні, де футболісти повинні чітко триматися в 4-4-2, але загалом він намагається грати в 3-5-2, 3-4-3 або 4-3-3 – саме між цими чотирма моделями повинні перемикатися гравці "б'янконері". Загальний принцип атак Ювентуса – це постійна побудова ромбів, розбігання в ширину при володінні м'ячем і швидке стягування у зону м'яча при тиску на партнера. При цьому нападники повинні працювати на глибину, граючи в тому числі й по останньому опорнику.

Все це красиво виглядає в теорії, але на практиці важко зрозуміти, яким є нинішній Ювентус. У матчі проти Сампдорії туринці виглядали прекрасно, здобувши розгромну перемогу, однак одразу після цього стався неприїзд Наполі, 2:2 з Ромою та 1:1 з Кротоне. Кротоне, Карл! Не можна сказати, що підопічні Андреа Пірло при цьому якось відверто провалювались, але в очі впадали проблеми із загостренням гри – команда аж десята в Серії А за очікуваними голами та дванадцята за ними ж без урахування пенальті.

Тактичні експерти говорять про відсутність у команді якісного центрхава, здатного ефективно атакувати вільні зони й атакувати з глибини – чогось на кшталт Буяльського. Крім того, нинішні форварди не дуже підходять під стиль Пірло. Все літо він намагався підписати Джеко та Суареса, але отримав Морату.

Словом, проти Ювентуса потрібно грати. Команда має свої недоліки, та ще й ослаблена через коронавірус. Гейм-менеджмент Андреа Пірло також поки що не вражає, хоча у нас було всього три матчі для оцінки – великою мірою, він та його команда є темними конячками.

Кадрова ситуація

У Динамо проблеми старі – Бурда та Тимчик заліковують пошкодження й не зможуть зіграти проти Ювентуса. Втім, в основу повернувся Попов, який вже провів повний матч проти Руха. Дискваліфікованих у складі киян немає.

У Ювентуса справи набагато гірші. Головною втратою, звісно ж, є Роналду – Кріштіану через коронавірус перебуває у самоізоляції. Там же зараз Маккені та Барб'єрі. Крім того, травми заліковують Алекс Сандро та Де Лігт. Під питанням залишається участь Дибали, який пропустив три місяці через травми, переніс у збірній кишкову інфекцію й лише в п'ятницю приступив до тренувань. Пірло не випустив його у матчі проти Кротоне, аргументувавши рішення неготовністю Пауло – і не факт, що він ризикне його випустити зараз.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ювентус

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Ювентус: Щенсни – Данілу, Бонуччі, Деміраль – К'єза, Бентанкур, Артур, Фработта – Кулусевскі, Портаова, Мората

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ювентус – дуже грізний суперник, але і кризова Рома, і скромний Кротоне забили цьому колективу. При цьому обидві команди реально награли на більше ніж один гол. Та і загалом нинішня "Стара Синьйора" відносно сира й проблемна, тож нічого боятися туринців. Динамо просто потрібно якісно підготуватись, а моменти біля чужих воріт точно будуть.

Втім, тут є одне "але". Ми дійсно мало знаємо про новий Ювентус, але і якість футболу Динамо на рівні групового етапу ЛЧ проти таких потужних суперників залишається загадкою. Раніше кияни проходили колективи, співставні за класом і неідеальні з тактичної точки зору – однак і там виникала купа проблем. Перемоги "біло-синіх" були заслуженими, але нервовими. З Ювентусом все уде на порядок складніше.

У киян же навіть зі Львовом не все проходило, не кажучи вже про Десну та Зорю. Нинішнє Динамо здається занадто молодим і крихким колективом з величезною кількістю "дитячих хвороб". Поки що не віриться, що "біло-сині" здатні створити серйозні проблеми такій команді, як Ювентус. "Стара Синьйора" – однозначний фаворит.