Динамо после поражения Лудогорцу стремится вернуться на победный путь. Соперник позволяет рассчитывать на успех – чемпионы Грузии также не впечатляют зимними результатами, а официальный сезон для них возобновится позднее. На двух сборах команда Луческу отыграла уже 4 матча, но била только Шахтер Солигорск. Почти год назад киевские и тбилисские динамовцы также проводили спарринг. Сухую победу украинцам принесли голы Кендзеры и Русина, тогда как Бущан парировал пенальти.

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Отмечаем, что Мирча Луческу выпустил сразу двух форвардов (Русин впервые, Супряга выходит почаще) в стартовом составе, чего в 2021 году еще не практиковал. Также в основе по сути отсутствуют чистые вингеры. Поддерживать нападающих будуть атакующие полузащитники Леднев и Дуэлунд, которые больше любят играть в центре, но могут выйти и на краях в случае необходимости.

Динамо: Бойко – Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей – Шепелев, Шапаренко – Леднев, Дуэлунд – Супряга, Русин

Запасные: Бущан, Нещерет, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Де Пена, Цыганков, Родригес, Назар Волошин, Буяльский, Викентий Волошин, Ванат, Беседин