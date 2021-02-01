Товарищеский матч 1 февраля 2021

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 1:0

Гол: Буяльский, 90+2 (пен.)

Динамо Киев: Бойко (Нещерет, 46) – Караваев (Кендзера, 46), Забарный (Попов, 46), Сирота (Шабанов, 46), Сидклей (Миколенко, 46) – Шепелев (Сидорчук, 46), Шапаренко (В. Волошин, 87) – Леднев (Жерсон, 46), Дуэлунд (Де Пена, 46) – Супряга (Беседин, 46 (Ванат, 80)), Русин (Ванат, 37, Буяльский, 46))

Динамо после поражения от Лудогорца стремилось вернуться на победный путь. Соперник позволял рассчитывать на успех – чемпионы Грузии также не впечатляли зимними результатами, а официальный сезон для них стартует несколько позже. На двух сборах команда Луческу провела уже 4 матча, но обыграла только Шахтер Солигорск. Почти год назад киевские и тбилисские динамовцы также сошлись в спарринге. Сухой триумф (2:0) украинцам принесли голы Кендзеры и Русина, в то же время Бущан парировал пенальти.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча

Резерв транжирит шансы, но дает большую остроту и надежность

Луческу едва ли не впервые за время работы со столичным клубом выпустил дуэт форвардов с первых минут. Это могло принести плоды уже на 4 минуте. Дуэлунд классно разрезал линию из 3 защитников, Леднев пробивал с близкого расстояния, а Супряга даже из офсайда не смог пробить мимо защитников. Зато в другой атаке Владислав блестяще подыграл Ледневу, мог быть острый момент, и снова блок обороны помешал. Русин тонко выводил Супрягу на стремительное свидание с вратарем – офсайд и здесь. Многовато зон открывает Тбилиси своими не очень обдуманными вылазками в атаку. Леднев также пытался использовать скорость Супряги, но и дальний пас не принес взятия ворот, хотя сам Богдан и пытался завершить атаку вторым темпом после навеса Сидклея.

Шепелев оттянулся в линию обороны, чтобы начать атаку забросом на форвардов. Русин запорол наступление неудачным пасом, войдя в 11-метровую зону от ворот. Шапаренко завел атаку перехватом, который мгновенно вылился в передачу. Дуэлунд раскрутил момент, а Русин из-за пределов штрафной пробил очень неудачно. Постоянные пожары во владениях грузин создают простые дальние передачи с прицелом на Супрягу. Владислав неплохо комбинирует, а дальше проблемы. Вот и на этот раз Караваев подключился из обороны и выдал идеальный пас в центр. Русин и Дуэлунд помешали друг другу, хотя их банально потеряли без опеки.

Разыграл угловой Шапаренко, Леднев подал, а Забарный не смог акцентировано пробить. Цуцунава отметился первым ударом тбилисцев в первые 33 минуты. Издалека и без проблем для Бойко. Копия попытки с левого полуфланга завершилась таким же спокойным сейвом голкипера киевлян. Дуэлунд и Леднев выдали серию из 3 ударов подряд – то в защитников, то в молоко. Ванат заменил Русина на 37 минуте. Шапаренко успевает и в отборе, и ключевые пасы раздавать. Вот только Дуэлунд целит во вратаря либо мимо рамки. Караваев также немного не попал, хотя ему идеально сбросили соперники да еще и оставили без опеки. С другой стороны и до ворот было метров 20.

Арбитр забыл свистнуть о перерыве. Добавил минуту, команды переиграли целых 5, хотя никаких причин для этого не было. Много сумбура и фолов в этот период, футболисты будто только и ждали завершения тайма, но все никак. Тяжеловатая игра киевлян. Когда на поле был Русин, Супряга получал лучшую поддержку и варианты впереди. Видимо, сознательно тренировали скоростные забеги Влада. Дуэлунд и Шапаренко традиционно среди самых острых. Леднев очень старается, моментами получается перспективно. Огорчает, что большинство ударов с дальней дистанции. С первых минут вышли в большей степени резервисты, результат не сделали, хотя соперник откровенно позволял играть со свободным пространством.

Динамо Тбилиси поинтереснее после перерыва, основа киевлян не впечатляет

Пачками пошли замены в перерыве. Буяльский с фланга отдал в центр, Беседин продлил еще дальше, а Кендзере помешал забить лишь защитник на линии. Нещерет финтит в своей штрафной, спокойно комбинирует молодой вратарь с партнерами, не боится мяча. Ванату выделили только чуть больше 10 минут. После перерыва вышла преимущественно основа, так что теперь без экспериментов и с одним форвардом. Шапаренко и Жерсон страдают газоне от боли. Вроде обошлось. Шабанов под прессингом начинал атаку, Сидорчук спиной к сопернику отдавал в касание на Шапаренко и обрезался. Пришлось Попову подчищать за партнерами после опасной попытки вблизи ворот.

Пытаются использовать скорость Жерсона и стандарты. Остроты стало еще меньше после перерыва. Разве что можно вспомнить момент Попова после навеса Де Пены со штрафного - мимо плюс подозрение на офсайд. Шабанов не успел с подкатом и привез острый стандарт. Стенка киевлян подвинулась на пару метров, судья это заметил и заставил перебить - все тот же блок. Откровенные проблемы украинцев с быстрыми выпадами техничных соперников. Шабанов сыграл не очень надежно, грузины простили. Беседин очень часто подыгрывал партнерам невпопад. Ванат заменил Артема на 80-й.

Красивая широкая стеночка Миколенко с Буяльским. Виталий не смог только отдать решающий пас на Ваната, но заработал угловой. Ванат выиграл верх после навеса Де Пены, чудом не попал из пределов вратарской. И снова связка Миколенко с Буяльским сработала. Пас защитника на хавбека, финт которого приносит пенальти. Сам же Буяльский и реализовал 11-метровый.