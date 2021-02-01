Динамо після поразки Лудогорцю прагне повернутися на переможний шлях. Суперник дозволяє розраховувати на успіх – чемпіони Грузії також не вражають зимовими результатами, а офіційний сезон для них почнеться дещо пізніше. На двох зборах команда Луческу відіграла вже 4 матчі, але била тільки Шахтар Солігорськ. Майже рік тому київські та тбіліські динамівці також проводили спаринг. Суху перемогу українцям принесли голи Кендзьори та Русина, а Бущан парирував пенальті.

Динамо вистраждало першу перемогу на других зборах з пенальті – старі герої вирішують, резерв дає надії

Динамо Київ – Динамо Тбілісі: дивитись матч онлайн – трансляція 1 02 2021

Відзначаємо, що Мірча Луческу випустив відразу двох форвардів (Русин вперше, Супряга виходить частіше) у стартовому складі, чого у 2021 році ще не практикував. Також в основі по суті відсутні чисті вінгери. Підтримувати нападників будуть атакувальні півзахисники Лєднєв і Дуелунд, які більше полюбляють грати в центрі, але можуть закрити позиції і на краях в разі потреби.

Динамо: Бойко – Караваєв, Забарний, Сирота, Сідклей – Шепелєв, Шапаренко – Лєднєв, Дуелунд – Супряга, Русин

Запасні: Бущан, Нещерет, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Сидорчук, Де Пена, Циганков, Родрігес, Назар Волошин, Буяльський, Вікентій Волошин, Ванат, Бєсєдін