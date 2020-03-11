Динамо – Александрия: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Динамо в рамках четвертьфинала Кубка Украины принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Пока бездуховный Запад проводит матчи Лиги чемпионов, украинский футбол радует фанатов кубковым мидуиком. Нынешний розыгрыш уже точно будет интереснее прошлогоднего, ведь в нём уже нет Шахтера – "горняки" вылетели в 1/8 финала, проиграв Классическое дерби в Киеве. Теперь главным фаворитом турнира выступает Динамо, которое в новом году уже побеждал СК Днепр-1 и у которого едва не забрала очки Ворскла. Конечно, с таким грандом бороться гораздо легче. Тем более, когда речь идёт о соревнованиях на выбывание.

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Впрочем, не стоит забывать об уважении к Динамо. Да, у команды большие проблемы с позиционным наступлением и не всё в порядке с обороной, и да – даже Колосу в меньшинстве удалось создать проблемы на НСК Олимпийский, однако за плечами киевлян ощущался серьёзный запас и умение играть на классе. Характерными в этом плане были первые таймы последних двух поединков УПЛ – и Александрия, и Колос почти ничего не дали создать "бело-синим", но первая же мелкая ошибка была наказана голом. Во втором тайме подопечным Михайличенко было ещё проще из-за удаления соперников, но никто не заставлял их лететь в глупые подкаты. Они, в свою очередь, служат индикатором – темп Динамо середнякам контролировать трудно, поэтому они или не успевают, или пытаются его сбить жёстким стилем.

Последним четыре дня назад очень сильно грешила Александрия. Команда Владимира Шарана провела очень неплохой поединок против Динамо, однако за рамки боевитого середняка так и не вышла – футболисты много бились, летели в подкаты и пытались поймать гранда на контратаках. Несколько опасных ситуаций из них удалось выжать, однако в целом в матче на КСК Ника было больше нервов, чем качественного футбола со стороны хозяев. "Бело-синие" одержали абсолютно заслуженную победу.

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Вообще, Александрия на старте сезона выглядит довольно тревожно. В первом после зимней паузы туре "желто-чёрные" проиграли Колосу, затем они в большинстве потеряли очки со Львовом, а дальше разгромили Карпаты – впрочем, там защитники "львов" устроили настоящую феерию низкокачественного футбола. С Динамо команда сыграла на эмоциях, но пропустила трижды, а в таблице команда, скорее всего, пролетела мимо бронзы. Некоторая паника заметна и в поведении Владимира Шарана, публично критикующего своих футболистов, отправляющего их в дубль и довольно непоследовательно комментирующего действия арбитров. Словом, в александрийском королевстве неспокойно.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Общая статистика противостояния – 23 матча, 17 побед Динамо, 4 ничьи и 2 победы Александрии. Счёт – 56:12 в пользу киевлян.

2. В рамках Кубка Украины команды провели три встречи. В 2016-м году Александрия расписала результативную ничью в родных стенах (1:1) и неожиданно победила Динамо в ответном матче в Киеве, прорвашись в полуфинал турнира. Матч 1/8 финала Кубка Украины 2017/18 также был сложным: на КСК Ника соперники забили по два гола, но "бело-синие" оказались сильнее в овертайме.

3. Наиболее результативные матчи в истории противостояния – победы Динамо 5:1 и 6:0 в сезоне 2016/17.

4. Александрия более двух голов в ворота Динамо никогда не забивала.

5. Динамо в рамках Кубка Украины пропускало голы в пяти последних матчах.

Кадровая ситуация

У Динамо проблемы за четыре дня не изменились. Команде всё так же не могут помочь травмированные Бурда и Де Пена, а участие Шапаренко остаётся под вопросом. Цыганков в Александрии не играл, но сейчас он работает в общей группе. Других проблем с кадрами у Алексея Михайличенко нет, но можно предположить некоторую ротацию состава с его стороны.

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У Александрии не сможет сыграть дисквалифицированный Бабогло. Кроме того, остаётся неизвестной форма Ковальца – на фото с тренировок он есть, а в заявке постоянно отсутствует. По Шасталу информации также не появлялось. Оба получили травмы на сборах и с тех пор на поле не выходили. Также в кубковом поединке не сыграет Вантух, ведь он принадлежит Динамо – в чемпионате ему играть не разрешили.

Ориентировочные составы на матч Динамо - Александрия

Динамо: Бойко – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербич – Русин

Александрия: Панькив – Мирошниченко, Бухал, Дубра, Стецьков – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Гордиенко, Третьяков – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Содержание встречи не должно сильно отличаться от того, что мы увидели на КСК Ника. Александрия с первых минут попытается накрыть Динамо прессингом и сыграет в жёстком контактном стиле, а впереди сделает ставку на контратаки. Подопечные Владимира Шарана сделают всё для того, чтобы сбить темп киевлянам и оставить их без пространства – другое дело, что успех этой затеи довольно сомнительный.

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"Бело-синие" уже не раз в этом чемпионате доказывали, что обычным украинским автобусом их не взять. Да, можно создать серьёзные проблемы, но класс и скорость игры Динамо рано или поздно приводят к тому, что соперник пропускает гол – а дальше уже дело техники. Все матчи киевлян весной, кроме встречи против СК Днепр-1, прошли по этому сценарию. Вероятно, сегодня мы не увидим чего-то нового – а значит Динамо победит.

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