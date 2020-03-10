Полунин: Фаворит Кубка Украины находится в паре Динамо – Александрия

Экс-полузащитник Днепра и сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от матча Кубка Украины Динамо – Александрия.

"Безусловно, команда Владимира Шарана в дальнейшем будет стремиться догнать соперников, но повторить успех прошлого сезона, когда Александрия стала бронзовым призером, будет крайне сложно. Будет ли сделана ставка на Кубок Украины? Другого выхода нет. Тем более что победа в этом турнире дает гарантированный пропуск в групповой раунд Лиги Европы.

Динамо – Александрия: Цыганков работает в общей группе, участие Шапаренко в матче Кубка Украины до сих пор под вопросом

Думаю, фаворит Кубка Украины находится в паре Динамо – Александрия. Я бы еще не сбрасывал со счетов ту же Десну, которая наверняка сделает все возможное, чтобы заявить о себе. Считаю, сейчас для черниговцев очень даже подходящее время.

Хотя в полуфинал как минимум и пробьется Минай или Ингулец, однако дальше бал будут править команды из элитного дивизиона. Что-то мне подсказывает, что такого, как было в прошлом розыгрыше Кубка (выход Ингульца в финал – прим. "Футбол 24"), на этот раз не произойдет", – поделился Полунин в интервью Команда№1.

Напомним, 7 марта Динамо на выезде обыграло Александрию в рамках 22-го тура УПЛ, а уже завтра, 11 марта, в Киеве эти же команды поспорят за путевку в 1/2 финала Кубка Украины.

"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VAR