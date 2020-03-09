Бущан: Я не могу еще сказать, что у Динамо есть класс как таковой

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал победу над Александрией (3:1) в 22-м туре УПЛ.

"Я не могу еще сказать, что у нас есть класс как таковой. С Александрией вся команда хорошо отработала и в атаке, и в обороне. Достигли результата благодаря своей работе. Удавались и комбинации, и стандарты – сошлось.

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Расстроен из-за пенальти в наши ворота. Мы просматривали, как соперник бьет 11-метровые. Дмитрий Гречишкин в большинстве случаев бил в правый угол, но я послушал товарища по команде, который на сборах мне правильно подсказывал. Теперь уже не буду его слушать.

Мы привыкли играть с 3-го на 4-й день, у нас 25 футболистов в первой команде. Любой готов выйти с первых минут", – сказал Бущан в эфире программы Футбольный формат.

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