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Бущан: Я не могу еще сказать, что у Динамо есть класс как таковой

21:35 49 Читати українською
Бущан: Я не могу еще сказать, что у Динамо есть класс как таковой
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал победу над Александрией (3:1) в 22-м туре УПЛ.

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

"Я не могу еще сказать, что у нас есть класс как таковой. С Александрией вся команда хорошо отработала и в атаке, и в обороне. Достигли результата благодаря своей работе. Удавались и комбинации, и стандарты – сошлось.

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Расстроен из-за пенальти в наши ворота. Мы просматривали, как соперник бьет 11-метровые. Дмитрий Гречишкин в большинстве случаев бил в правый угол, но я послушал товарища по команде, который на сборах мне правильно подсказывал. Теперь уже не буду его слушать.

Мы привыкли играть с 3-го на 4-й день, у нас 25 футболистов в первой команде. Любой готов выйти с первых минут", – сказал Бущан в эфире программы Футбольный формат.

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Александрия - Динамо Киев Георгий Бущан Георгий Бущан Динамо Киев Динамо Киев
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