Динамо – Александрия: Шепелев сможет сыграть в матче Кубка Украины, несмотря на удаление в предыдущей стадии

Киевское Динамо узнало решение УАФ о вероятной дисквалификации Владимира Шепелева из-за удаления на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

Динамо обратилось в Украинскую ассоциацию футбола за официальными разъяснениями относительно статуса полузащитника Владимира Шепелева перед матчем Кубка Украины против Александрии, сообщает пресс-служба киевлян.

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Дело в том, что в матче 1/8 финала турнира против Шахтера Шепелев получил прямую красную карточку. Согласно регламенту, дисквалификация за прямую красную карточку переносится и на другой турнир (УПЛ). Это значит, Владимир сможет сыграть против Александрии, поскольку уже отбыл дисквалификацию.

Напомним, поединок 1/2 финала Кубка Украины Динамо – Александрия состоится завтра, 11 марта. Начало запланировано на 19:30.

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