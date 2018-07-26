Дерлис Гонсалес: Моя зарплата в Динамо – 110 тысяч долларов в месяц, Сантос обещал столько же, но передумал

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес рассказал о причине срыва переговоров по его переходу в Сантос.

Напомним, Дерлис Гонсалес был в шаге от перехода в Сантос на правах аренды, однако на днях агент игрока сообщил о неудачном завершении переговоров из-за разногласий по зарплате парагвайца.

"Больше шансов нет. После того, что сказал президент Сантоса, их больше нет. Я заключил контракт с Динамо с зарплатой в 110 тысяч долларов в месяц, билетами на самолет и автомобилем.

Динамо интересуется Черчи, – СМИ

В Сантосе знали об этом, они сказали, что дадут мне такой же контракт. По прибытии в Бразилию они захотели платить на 37 тысяч долларов меньше. Так нельзя. Они знали о контракте и сначала согласились", – цитирует Гонсалеса Gazeta Esportiva.

К слову, ранее президент Сантоса отметил, что Витор Буэно, который должен был стать частью сделки по Дерлису, перейдет в Динамо, несмотря на неудачу с трансфером парагвайца.