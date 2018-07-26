Ковалец: Картина на старте сезона говорит о том, что только Шахтер и Динамо снова поведут борьбу за золото

Известный украинский тренер Сергей Ковалец подытожил результаты 1-го тура УПЛ.

"Если честно, то я думал, что в первом туре Шахтеру и Динамо будет сложнее, несмотря на то, что они три дня назад эмоционально выложились в поединке за Суперкубок.

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В то же время нужно поздравить команду Александра Рябоконя и всех черниговцев с дебютом в Премьер-лиге. Они достойно выглядели на фоне чемпиона страны. А вот от Ворсклы, если честно, я ожидал большего. У полтавчан стабильный состав, стабильный тренерский штаб, но матч с Динамо, несмотря на минимальное поражение, "бело-зеленым" занести в актив нельзя.

Гранды одержали победы на классе. Хотелось бы ошибиться, но общая картина на старте сезона говорит о том, что борьбу за золото снова поведут только Шахтер и Динамо", – цитирует Ковальца Команда №1.