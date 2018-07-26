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Динамо цікавиться захисником Копенгагена Люфтнером

21:26 557 Читать на русском
Динамо цікавиться захисником Копенгагена Люфтнером
Міхаель Люфтнер / соцмережі

Київське Динамо проявляє інтерес до захисника Копенгагена Міхаеля Люфтнера.

Чеський захисник Копенгагена Міхаель Люфтнер може стати гравцем київського Динамо, повідомляє isport.blesk.cz.

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Як повідомляє видання, гравцем також цікавляться Вест Бромвіч та Гент.

Інформацію щодо зацікавленості киян підтвердив агент футболіста Мартін Хрдлічка: "Ситуація така, що у Міхаеля є різні варіанти для продовження кар'єри. Один з них – Динамо Київ. Але ми не будемо поспішати з прийняттям рішення. Почекаємо розвитку подій".

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Півроку тому Динамо придбало у Копенгагена вінгера Беньяміна Вербіча.

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