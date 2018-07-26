Динамо цікавиться захисником Копенгагена Люфтнером

Київське Динамо проявляє інтерес до захисника Копенгагена Міхаеля Люфтнера.

Чеський захисник Копенгагена Міхаель Люфтнер може стати гравцем київського Динамо, повідомляє isport.blesk.cz.

Дерліс Гонсалес: Моя зарплата в Динамо – 110 тисяч доларів на місяць, Сантос обіцяв стільки ж, але передумав

Як повідомляє видання, гравцем також цікавляться Вест Бромвіч та Гент.

Інформацію щодо зацікавленості киян підтвердив агент футболіста Мартін Хрдлічка: "Ситуація така, що у Міхаеля є різні варіанти для продовження кар'єри. Один з них – Динамо Київ. Але ми не будемо поспішати з прийняттям рішення. Почекаємо розвитку подій".

Ковалець: Картина на старті сезону говорить про те, що лише Шахтар та Динамо знову поведуть боротьбу за золото

Півроку тому Динамо придбало у Копенгагена вінгера Беньяміна Вербіча.