Центральный полузащитник Сантоса Ивоней попал в сферу интересов Динамо, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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21-летний хавбек зимой стал полноценным игроком первой команды "рыб" (ранее выступал за U-20, время от времени приобщаясь к игре за основную).

Неделю назад, 13 июля, он на правах аренды перешел в Ботафого, где будет играть до конца ноября 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро, однако источник отмечает, что цена перехода в Динамо – в пределах 1,5-2 млн долларов.

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