Как стало известно "Футбол 24", Денис Гармаш может стать игроком казахского Ордабасы, где уже выступают Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Динамо гасит трио на 150 млн евро, "зять" Суркиса врывается в основу, а в Шахтере буря – ирония судьбы для Ахметова

Несмотря на то, что Гармаш согласился на существенное снижение зарплаты, хавбек все равно оказался ненужным Луческу. Не против трансфера и белорусский наставник Ордабасы Александр Седнёв.

Напомним, в прошлом сезоне Денис в основном выходил на замены, всего провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отметился 3 голами и одним ассистом. Гармаш находится в структуре Динамо с 2008-го и только один раз покидал клуб на полугодовую аренду в Ризеспоре.

Динамо снова сокрушило соперника, отгрузив 9 мячей в его ворота – сразу трое оформили по дублю