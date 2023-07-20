Контрольный матч 20 07 2023

Динамо – Аустрия Клагенфурт – 9:0

Голы: Ванат, 8, 33, Леднев, 15, 74, Царенко, 41, Диалло, 43, 59, Караваев, 77, Андриевский, 90

Уже на 8 минуте Ванат открыл счет во встрече, замкнув подачу с углового на ближней стойке. Удвоил преимущество Леднев, который попал в нижний угол с линии штрафной. Ванат в середине первой половины оформил дубль, а Царенко и Диалло еще до перерыва сделали преимущество "бело-синих" разгромным – Антон точно пробил в дальний угол, а Самба эффектно перебросил вратаря с 20 метров.

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После перерыва Диалло забил в похожей манере, но расстояние до ворот было значительно меньше. Леднев в подкате замкнул прострел Караваева, а Александр через 3 минуты уже забил сам. Точку в игре поставил Андриевский, которому очень сильно помог рикошет – мяч полетел в другой угол, дезориентировав вратаря.