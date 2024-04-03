Київський клуб має сильний інтерес до 23-річного вінгера Анхеля Торреса, стверджує інсайдер Маттео Моретто.

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Колумбієць пройшов школу Порту, але закріпитися у першій команді "драконів" не вдалося (всього 8 матчів). Торрес у спробі врятувати кар'єру дійшов навіть до чемпіонату Мальти, а зараз виступає у Австралії. Сезон за Сентрал Кост Марінерс складається розкішно – 14 голів та 7 асистів у 30 матчах.

За даними Transfermarkt, контракт вінгера завершується 30 червня, хоча є пункт про продовження ще на рік. Сам Торрес налаштований повертатися у Європу. Щоправда, конкурентів для Динамо вистачає – на гравця також полює турецький Різеспор і клуби англійського Чемпіоншипу.

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