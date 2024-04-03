Люксембургского нападающего Жерсона Родригеса исключат из состава братиславского Слована, сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

Скандальный легионер Динамо не вернулся в клуб из расположения сборной – руководство уже готовит санкции

Причиной такого решения стало неадекватное поведение игрока, а именно невозвращение форварда в расположение клуба из сборной. Главный тренер Слована Владимир Вайсс уже заявил о своей принципиальности, ведь команда для него стоит на первом месте. По информации источника, Динамо тоже не хочет возвращать игрока к себе. Арендное соглашение Жерсона со словаками истекает 31 декабря 2024 года.

Напомним, Родригес перешел в Динамо в 2019 году. Он до сих пор пребывает на контракте в киевском клубе (соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года), хотя уже 6 раз отправлялся в аренды. В текущем сезоне люксембуржец провел за Слован 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

К слову, 27 марта, Жерсон узнал приговор суда по делу о 3-х случаях насилия и получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф 1500 евро. Еще 2430 евро он должен выплатить бывшей девушке, а также обязан пройти курсы терапии по управлению гневом. Испытательный срок составляет 5 лет.

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