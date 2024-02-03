Главный редактор ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов рассказал о еще одной трансферной цели киевлян.

Динамо имело предметный интерес к центральному защитнику колумбийского Мильонариоса Андресу Льинасу, сообщил Зверов на YouTube-канале "ПРОФУТБОЛ Digital".

Динамо рассматривает игрока сборной Колумбии на проблемную позицию – в списке киевлян 2-3 кандидата

По информации источника, 26-летний футболист находился в лонг-листе киевлян. Отмечается однако, что сейчас Динамо уже не рассматривает кандидатуру этого футболиста.

К слову, в текущем сезоне Льинас провел за Мильонариос (контракт до 31 декабря 2026 года) 5 поединков во всех турнирах, без результативных действий. Сыграл за национальную сборную Колумбии 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 2,6 млн евро.

Напомним, ранее Динамо приписывали интерес к еще одному колумбийцу Ц 22-летнему Брайану Себальосу из бразильской Форталезы.

Динамо потерпело третье поражение на сборах – очередной слабый матч команды Шовковского