Динамо цікавилось захисником збірної Колумбії – журналіст оцінив шанси на підписання легіонера
Головний редактор ПРОФУТБОЛ Digital Володимир Звєров розповів про ще одну трансферну ціль киян.
Динамо мало предметний інтерес до центрального захисника колумбійського Мільйонаріоса Андреса Льїнаса, повідомив Звєров на YouTube-каналі "ПРОФУТБОЛ Digital".
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За інформацією джерела, 26-річний футболіст перебував у лонг-листі киян. Зазначається однак, що наразі Динамо вже не розглядає кандидатуру цього футболіста.
До слова, у поточному сезоні Льїнас провів за Мільйонаріос (контракт до 31 грудня 2026 року) 5 поєдинків у всіх турнірах, без результативних дій. Зіграв за національну збірну Колумбії 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 2,6 млн євро.
Нагадаємо, раніше Динамо приписували інтерес до ще одного колумбійця – 22-річного Браяна Себальйоса з бразильської Форталези.
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