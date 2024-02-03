Головний редактор ПРОФУТБОЛ Digital Володимир Звєров розповів про ще одну трансферну ціль киян.

Динамо мало предметний інтерес до центрального захисника колумбійського Мільйонаріоса Андреса Льїнаса, повідомив Звєров на YouTube-каналі "ПРОФУТБОЛ Digital".

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За інформацією джерела, 26-річний футболіст перебував у лонг-листі киян. Зазначається однак, що наразі Динамо вже не розглядає кандидатуру цього футболіста.

До слова, у поточному сезоні Льїнас провів за Мільйонаріос (контракт до 31 грудня 2026 року) 5 поєдинків у всіх турнірах, без результативних дій. Зіграв за національну збірну Колумбії 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 2,6 млн євро.

Нагадаємо, раніше Динамо приписували інтерес до ще одного колумбійця – 22-річного Браяна Себальйоса з бразильської Форталези.

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