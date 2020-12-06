"Наши оппоненты в кулуарах судебного разбирательства по Мораесу давали нам понять, что их консультируют из Украины. К тому же сложно предположить, откуда иначе у юристов из Португалии и Люксембурга была информация, скажем, о датах пересечения Мораесом нашей государственной границы. Но были ли это представители Динамо, или иного футбольного клуба или организации – утверждать не берусь. Хотя, конечно, свои соображения по этому поводу у меня есть.

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К сожалению, действительно, у Динамо с УАФ по разным причинам сложились специфические отношения. И я даже не буду сейчас говорить о регулярных информационных атаках в сторону УАФ. Но мне, например, сложно понять логику клубного руководства, запрещающего работать клубному врачу в национальной команде, или запрет на день-два раньше отпустить игроков в молодежную сборную", – цитирует Записоцкий UNN.

Напомним, в данном споре УЕФА принял сторону сборной Украины и подтвердил правомерность выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за "сине-желтых".

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