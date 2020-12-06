"Наші опоненти в кулуарах судового розгляду по Мораєсу давали нам зрозуміти, що їх консультують з України. До того ж складно припустити, звідки інакше у юристів з Португалії та Люксембургу була інформація, скажімо, про дати перетину Мораєсом нашого державного кордону. Але чи були це представники Динамо, чи іншого футбольного клубу або організації – стверджувати не беруся. Хоча, звичайно, свої міркування з цього приводу у мене є.

Україна впритул наблизилась до Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА – допомогли тріумфи Шахтаря та Зорі

На жаль, дійсно, у Динамо з УАФ через різні причини склалися специфічні відносини. І я навіть не буду зараз говорити про регулярні інформаційні атаки в бік УАФ. Але мені, наприклад, складно зрозуміти логіку клубного керівництва, що забороняє працювати клубному лікарю в національній команді, або заборона на день-два раніше відпустити гравців в молодіжну збірну", – цитує Запісоцького UNN.

Нагадаємо, у даній суперечці УЄФА став на бік збірної України та підтвердив правомірність виступів натуралізованого Жуніора Мораєса за "синьо-жовтих".

Маріуполь – Динамо: Київ чекає Реброва з тривогою – вилучень мало, найкращий бомбардир УПЛ, натяки Луческу 4 гравцям