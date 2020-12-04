В 5-м туре группового этапа еврокубков сезона 2020/21 украинские команды одержали 2 победы из трех возможных, что положительно отразилось на раскладах в таблице коэффициентов.

Украина после очередного тура еврокубков осталась на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, но значительно сократила отставание от шотландцев.

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Победы Шахтера над Реалом (2:0) и Зари над Лестером (1:0) принесли в актив украинской ассоциации 0,8 балла. Динамо уступило Ювентусу (0:3), а потому пунктов не набрало. Теперь показатель Украины составляет 31,100. В Шотландии, которая идет 11-й, меньше набранных очков – Рейнджерс одолел Стандард, а вот Селтик уступил Милану. В общем разрыв между Украиной и Шотландией составляет лишь 0,025 балла.

Зато Турция отстает уже на целый балл – Истанбул и Сивасспор проиграли свои матчи и не принесли в актив ассоциации никаких очков.

Интересно, что в топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА никаких изменений не произошло – лидирует и в дальнейшем Испания.

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