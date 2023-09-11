"После вылета из еврокубков, Динамо недополучило примерно семь миллионов евро, а это треть бюджета. Я прогнозировал, что для Динамо это станет очень серьезным ударом, потому что денег у Суркисов нет, и они будут продавать зимой игроков, но они начали делать это раньше.

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Эти три трансфера (Сидорчука, Гармаша, Перриса), возможно, не принесли много денег Динамо, но это точно очень сильно разгружает зарплатную ведомость. Думаю, зимой мы точно увидим еще трансферы на выход, а вот на вход – не уверен", – отметил Болотников на YouTube-канале KDK.

Напомним, что Динамо уже завершило выступления в еврокубках, вылетев из плей-офф квалификации Лиги конференций от Бешикташа.

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