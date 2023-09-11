"Після вильоту із єврокубків, Динамо недоотримало приблизно сім мільйонів євро, а це третина бюджету. Я прогнозував, що для Динамо це стане дуже серйозним ударом, тому що грошей у Суркісів немає, і вони будуть продавати взимку гравців, але вони почали робити це раніше.

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Ці три трансфери (Сидорчука, Гармаша, Перріса), можливо, не принесли багато грошей Динамо, але це точно дуже сильно розвантажує зарплатну відомість. Думаю, взимку ми точно побачимо ще трансфери на вихід, а от на вхід – не впевнений", – зазначив Болотніков на YouTube-каналі KDK.

Нагадаємо, що Динамо вже завершило виступи в єврокубках, вилетівши з плей-офф кваліфікації Ліги конференцій від Бешикташа.

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