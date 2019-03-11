Динамо и Шахтер вне конкуренции, "черная суббота" и пустые трибуны: итоги 21-го тура УПЛ

"Футбол 24" подводит итоги 21-го тура украинской Премьер-лиги.

УПЛ показала свою тёмную сторону

Суббота 21-го тура чемпионата Украины 2018/2019 вошла в историю как первый за последние 14 лет день, когда было зафиксировано сразу три нулевых ничьи. Последний раз подобное случалось в сезоне 2004/2005, когда элиту отечественного футбола представляли Закарпатье, Борисфен, Оболонь, Металлург Донецк, а Ворскла ещё имела приставку "-Нафтогаз" в названии. Правда, тогда подобная картина не выглядела ужасной: за день проводили по 6-7 матчей, а "сухари", в основном, были в проходных матчах. Сейчас подобные счета в решающих играх расписывают претенденты на еврокубки.

На этом фоне четвертая ничья – между Александрией и Олимпиком в воскресенье – уже совсем не разочаровывает, ведь эти команды в последние 20 минут таки забили по голу. Более печально слушать послематчевые комментарии участников матчей тура: так, Владимир Чеснаков радовался, что Ворскла не проиграла, Юрий Вернидуб охарактеризовал "нулёвку" против Львова интересной, а Юрий Бандура вообще назвал этот матч одним из лучших.

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Было бы несправедливо заявить, что безголевая суббота и ничья в Александрии прошли без какого-либо напряжения. Кто-то больше атаковал, кто лучше оборонялся, но общий уровень игры, качество моментов и динамика не способствовали желанию смотреть трансляцию до конца, а в следующем туре ещё и прийти на стадион.

Шахтер и Динамо – вне конкуренции

Осенняя часть чемпионата с пробуксовками киевлян и перманентными проблемами "горняков" в обороне создавала впечатление, будто чемпионат выровнялся. Впрочем, форсированная подготовка лидеров к весенней половине сезона доказала ошибочность подобных выводов. Пока претенденты на верхнюю шестёрку расписывали в 21-м туре "сухарь" за "сухарём", Динамо и Шахтер с непристойными счетами разбомбили Арсенал-Киев и Карпаты соответственно.

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Конечно, легко быть крутым на фоне аутсайдеров, но они не так-то и слабо укомплектованы. К сожалению, наличие неплохих футболистов не добавило качества командным действиям: "канониры" и "львы" допускали трагикомические ошибки и давали кучу времени на принятие решений в собственной штрафной. "Для такой игры там хватит и Гармаша" – именно так Александр Хацкевич прокомментировал выход Дениса острие атаки в киевском дерби, но эти слова могут служить девизом всего чемпионата. Динамо и Шахтер способны проиграть только друг другу и самому себе.

Интрига в борьбе за верхнюю шестёрку

Одним из немногих светлых пятен на прошлой неделе стало отсутствие серьёзных изменений в турнирной таблице, что позволило оттянуть борьбу за первую шестёрку до последнего тура первого этапа. Только луганская Заря обеспечила себе место вверху, а вот Мариуполь, Ворскла, Десна и Львов имеют равные шансы на еврокубковую зону.

В следующем туре "северяне" и "горожане" сыграют в чрезвычайно важном поединке в Чернигове – у подопечных Рябоконя 28 очков, а у команды Юрия Бакалова на одно меньше. Ворскла с 28 зачётными баллами сыграет против Арсенала-Киев и может даже позволить себе ничью, но только при условии аналогичного результата на стадионе им. Юрия Гагарина – "зелёно-белые" опережают Десну по показателям личных встреч.

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Мариуполь имеет 29 пунктов, но в случае выездного поражения Карпатам или ничьи рискует пролететь мимо еврокубков – при равенстве очков "азовцы" будут гореть Ворскле и Десне по личным встречам. Таким образом, 22-й тур станет настоящим украшением УПЛ – и вся эта интрига достигнута благодаря "сухарям" в субботу!

Важные матчи не собирают зрителей

Матчи 21-го тура поражали неприятной тишиной с трибун. Только поединки Динамо и Шахтера собрали по семь и четыре тысячи болельщиков, а всего на стадионы пришло 18 273 болельщика – это на 13 574 меньше, чем в предыдущем туре.

Характерной является статистика посещаемости в матчах претендентов на верхнюю шестёрку. На поединок во Львове пришли 949 человек, на Александрию – 1063, а на Ворсклу – 1602. На стадионе имени В. Бойко в Мариуполе УПЛ даёт цифру 2227 фанатов, но картинка на ТВ заставляет сомневаться в массовости события.

Еще более прекрасно выглядели фото из Полтавы:

Украинский болельщик не привык ходить на свою команду, поэтому особого удивления такие цифры не удивляют. Если во всех ключевых матчах чемпионата и в дальнейшем будут фиксироваться нулевые ничьи, посещаемость упадёт до совсем неприличных показателей. Футбол без болельщиков просто не имеет смысла.