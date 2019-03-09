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Поединок Арсенал-Киев – Ворскла перенесен

09:13 15 Читати українською
Поединок Арсенал-Киев – Ворскла перенесен
Арсенал-Киев / ФК Арсенал-Киев

Руководство украинской Премьер-лиги решило изменить дату матча 22-го тура между столичным Арсеналом-Киев и полтавской Ворсклой.

 

Матч Арсенал-Киев – Ворскла состоится в понедельник, 18 марта. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Ранее планировалось, что "канониры" примут полтавчан в субботу, 16 марта. Причина переноса пока остается неизвестной. Однако, вероятнее всего смена даты поединка связана с телетранслятором. На начальные дату и время матча Арсенала-Киев и Ворсклы перенесли встречу одесского Черноморца с Александрией.

Отметим, что матч первого круга между киевлянами и полтавчанами завершился неожиданной победой Арсенала-Киев (2:0).

Теги
УПЛ Арсенал-Киев Арсенал-Киев Арсенал-Киев - Ворскла Ворскла Ворскла
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